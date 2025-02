Oppo Find N5, confermato il debutto internazionale del foldable

Il debutto di Oppo Find N5 è ormai vicinissimo e le indiscrezioni a riguardo si moltiplicano ogni ora che passa. Il lancio ufficiale è atteso tra il 19 e il 21 febbraio; quindi, tra due settimane lo smartphone pieghevole più sottile al mondo sarà realtà.

L’azienda vuole osare e rivoluzionare il settore dei foldable proponendo sul mercato un device che misura 9.2 mm da chiuso e 4.6 mm quando aperto. Si tratta di cifre da record per un dispositivo che ha chiare ambizioni da top di gamma.

Inizialmente si pensava che Oppo avrebbe presentato il nuovo Find N5 esclusivamente in Cina. Per fortuna, l’azienda ha cambiato idea e il foldable arriverà anche a livello internazionale. A confermare il debutto ormai imminente in tutto il mondo ci ha pensato Zhou Yibao, Product Manager della linea Find.

Oppo Find N5 sarà presentato in Cina e in tutto il mondo nel corso delle prossime settimane, il lancio del foldable più sottile di tutti è ormai imminente

Attraverso un post pubblicato su Weibo, il social network cinese, il dirigente ha dichiarato che il Find N5 sarà lanciato contemporaneamente in Cina e nel resto del mondo. Si tratta di una scelta molto importante che conferma quando Oppo creda nel proprio prodotto.

Il Find N5 si configura, oltre che come il foldable più sottile di tutti, anche come il primo device pieghevole ad arrivare sul mercato con il SoC Snapdragon 8 Elite. Le indiscrezioni trapelate in questi giorni, permettono di familiarizzare con la scheda tecnica prima del lancio ufficiale.

I leak emersi indicano che il display interno principale avrà una diagonale da 8 pollici e una risoluzione massima di 2K. OPPO, inoltre, ha lavorato molto per fare in modo che la piega del display risulti quasi invisibile.

La batteria del device avrà una capacità di 5.700 mAh con supporto alla ricarica rapida a 80W cablata e a 50W in modalità wireless. Passando al comparto fotografico, le ottiche posteriori saranno tre e saranno sviluppate in collaborazione con Hasselblad. Il sensore principale sarà da 50MP e sarà affiancato da una lente ultra-wide da 50MP e un obiettivo periscopico da 50MP. La dotazione tecnica sarà completata dalla ColorOS 15 basata su Android 15.