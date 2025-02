Il lancio ufficiale del nuovo Oppo Find N5 è atteso per febbraio e gli esperti di settore stanno guardando con particolare interesse a questo dispositivo. Infatti, si tratta di uno degli smartphone pieghevoli più attesi dell’anno per via di alcune precise caratteristiche tecniche.

Le indiscrezioni trapelate in queste settimane sono concordi nell’indicare il Find N5 come il pieghevole più sottile al mondo. La ricerca di uno spessore sempre più contenuto è un modo per i brand di dimostrare la propria bravura nell’ingegnerizzazione delle componenti.

Tuttavia, non si tratta dell’unico primato a cui sta puntando Oppo. Il produttore, infatti, sarà il primo ad equipaggiare il SoC Snapdragon 8 Elite a bordo di un device foldable. Il chipset realizzato da Qualcomm è il più potente attualmente presente sul mercato e ciò rende il pieghevole un vero e proprio top di gamma.

Oppo Find N5 sarà un foldable molto particolare in quanto caratterizzato dal SoC Snapdragon 8 Elite e da uno spessore molto limitato

Stando alle ulteriori informazioni emerse, possiamo provare a ricostruire parte della scheda tecnica del dispositivo. Il nuovo Oppo Find N5 ha ottenuto diverse certificazioni in Cina e tutte indicano che il numero di modello sarò CPH2671.

I device analizzati e approvati dagli enti cinesi erano caratterizzati da una fotocamera principale da 50 MP con una particolare funzionalità. Attraverso il pixel binning 4 in 1, il software comprime quattro pixel in uno unico, ottenendo quindi uno scatto finale da 12,6 MP che combina tutte le informazioni ottenute in fase di scatto.

Per quanto riguarda il display del foldable, ci aspettiamo un pannello interno AMOLED da 7,82 pollici dotato di una risoluzione da 2K e un valore di refresh rate variabile in grado di raggiungere i 120 Hz. Il pannello esterno, invece, sarà un AMOLED da 6,31 pollici con le stesse caratteristiche tecniche del pannello interno. I possibili tagli di memoria raggiungeranno i 16GB di RAM e 1TB di memoria interna.

L’Intelligenza Artificiale sarà un fattore cruciale per il foldable con l’integrazione di Oppo AI nel sistema operativo ColorOS 15. In questo modo, gli utenti potranno avere accesso diretto a funzionalità avanzate come il riassunto di documenti, la trascrizione di audio e l’editing fotografico.

La batteria da 5.900 mAh supporterà la ricarica rapida da 80 W tramite cavo e da 50 W in modalità wireless. Non resta che attendere maggiori dettagli che, di certo, non tarderanno ad arrivare.