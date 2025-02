Liang Wenfeng e DeepSeek: tra trionfo e sfide mondiali, un ritorno celebrato e non

La Cina ha accolto Liang Wenfeng come un eroe. Il fondatore di DeepSeek è rientrato nella provincia del Guangdong in occasione del Capodanno lunare, trovando un’accoglienza riservata solo alle grandi celebrità. La folla ha celebrato il suo successo nel campo dell’IA. Mentre Wenfeng, circondato da guardie del corpo, ha mantenuto un atteggiamento riservato.

Il miliardario, infatti, nonostante la popolarità crescente, evita le luci della ribalta, una scelta che potrebbe essere frutto di una strategia precisa. In passato, Pechino ha dimostrato di non apprezzare imprenditori troppo esposti, come dimostra il caso di Jack Ma, il fondatore di Alibaba.

L’espansione di DeepSeek e le nuove difficoltà

Il trionfo di Wenfeng non è casuale. DeepSeek ha dimostrato che l’AI generativa può essere sviluppata con costi più contenuti. Oltre che con chip Nvidia meno potenti rispetto a quelli utilizzati dalla concorrenza. Questa è sicuramente una vittoria strategica per la Cina. La quale soffre il blocco imposto dagli Stati Uniti sulle tecnologie più avanzate. L’impresa di Wenfeng rappresenta quindi una risposta concreta alle restrizioni occidentali. In più contribuisce a rafforzare la posizione del Paese nel settore dell’intelligenza artificiale.

DeepSeek è nata nel 2023 da High-Flyer Quant, una società specializzata nell’uso dell’AI per la gestione di un fondo comune di investimento. In poco tempo, l’azienda ha conquistato il mercato con il suo modello linguistico DeepSeek-V3. Il quale si è dimostrato capace di prestazioni sorprendenti, tanto da superare persino Llama 3.1 di Meta. Il suo successo ha infatti attirato l’attenzione delle Big Tech come Microsoft e OpenAI. Oltre a quella del governo degli Stati Uniti, che vede DeepSeek come un concorrente sempre più pericoloso nel settore.

Nonostante l’ascesa, DeepSeek ha dovuto però affrontare anche molti ostacoli. Tra questi, un massiccio attacco DDoS ha colpito i suoi sistemi, causando disservizi e rivelando falle nella sicurezza. Ma non è tutto. In quanto, il Garante italiano per la privacy ha bloccato il servizio nel Paese, sollevando dubbi sulla gestione dei dati personali. Come se non bastasse, la concorrenza avanza rapidamente. Alibaba ha lanciato il modello Qwen2.5-Max, che nei test sperimentali ha superato DeepSeek-V3, mettendo in discussione la sua supremazia.