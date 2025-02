Microsoft Translator Pro arriva su iOS: traduzioni avanzate con l’IA di Azure

Microsoft ha rilasciato ufficialmente Translator Pro per iOS, una versione avanzata del suo servizio di traduzione basata sull’intelligenza artificiale di Azure AI. Dopo mesi di test, l’app è ora disponibile per gli utenti Apple, offrendo funzionalità avanzate di traduzione testuale e vocale con maggiore precisione e supporto per più lingue.

Funzionalità migliorate grazie all’intelligenza artificiale

Microsoft Translator Pro sfrutta i modelli di intelligenza artificiale di Azure, già utilizzati in ambito professionale per applicazioni di traduzione in tempo reale. L’app offre un rilevamento più accurato del contesto, migliorando la qualità delle traduzioni rispetto alla versione standard.

Oltre alla traduzione testuale, Translator Pro supporta anche traduzioni vocali avanzate, consentendo conversazioni più fluide tra persone che parlano lingue diverse. La funzione di trascrizione automatica permette di convertire il parlato in testo in tempo reale, utile per conferenze, meeting o viaggi all’estero.

Un’altra novità del software di Microsoft è la possibilità di utilizzare la traduzione offline, scaricando pacchetti linguistici direttamente sul dispositivo. Questa funzione è essenziale per chi viaggia e necessita di un sistema di traduzione affidabile anche senza connessione internet.

L’app introduce anche un livello di personalizzazione avanzata, permettendo agli utenti di creare glossari personalizzati per traduzioni specifiche in settori come business, medicina e tecnologia. Questa funzione è particolarmente utile per aziende e professionisti che necessitano di terminologie precise e coerenti nei loro documenti.

Translator Pro amplia il numero di lingue supportate rispetto alla versione base, integrando lingue meno diffuse e dialetti regionali, spesso assenti in altre applicazioni di traduzione. L’interfaccia è stata ottimizzata per garantire maggiore accessibilità, con comandi vocali e una modalità di lettura facilitata per utenti con difficoltà visive.

Con il rilascio su iOS, Microsoft Translator Pro si posiziona come un’alternativa più avanzata rispetto a Google Traduttore, grazie all’uso di Azure AI per migliorare il contesto e la qualità delle traduzioni. L’integrazione con gli strumenti Microsoft, come Teams e Office, lo rende particolarmente utile per professionisti e aziende che lavorano in ambienti multilingua.