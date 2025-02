Lancia potrebbe presentare una nuova Fulvia

Render della Nuova Lancia Fulvia realizzato da Mirko del PreteIl “Rinascimento” targati Lancia è iniziato con orgoglio e la casa Torinese vuole tornare ad occupare le posizioni che spettano ad un grande marchio. Il CEO Luca Napolitano ha confermato che nel corso dei prossimi anni arriveranno tanti nuovi modelli.

Il primo a debuttare è stata la Ypsilon, un concentrato di meccanica, tecnologia e stile che ha gettato le basi per il nuovo corso della Casa. Nel corso dei prossimi due anni, invece, è atteso il lancio di due vetture che andranno ad arricchire il portafoglio prodotti.

Lancia punta a stupire, pescando a piene mani dalla propria storia ma guardando sempre al futuro. La nuova ammiraglia si chiamerà Gamma e arriverà nel 2026 mentre l’anno successivo sarà il turno di Delta che si configura come una berlina.

Lancia si appresta ad ampliare la propria gamma con Gamma e Delta ma, in futuro, potrebbe arrivare anche la nuova Fulvia

Ma non è tutto, in quanto Stellantis ha recentemente depositato una richiesta per la registrazione di un marchio caro agli appassionati. Si tratta di Fulvia, un nome che evoca ricordi indelebili negli appassionati di rally. Ad annunciare questa notizia sono stati i colleghi di AlVolante che, come tutti, non vedono l’ora per questo atteso ritorno.

Il rilancio della vettura è stato tentato dalla casa nel 2003 con la presentazione di un concept della Fulvia Coupé. Nonostante fosse basata sulla Fiat Barchetta e la dotazione tecnica fosse disponibile sfruttando le sinergie del gruppo, il progetto non è mai andato oltre il puro esercizio di stile.

Il progetto di Lancia è ancora avvolto dal mistero e la Casa non ha condiviso alcun dettaglio. Designer come Mirko del Prete (qui il profilo Instagram da cui è tratta l’immagine di apertura) hanno provato ad immaginare un possibile restyling in chiave moderna, ma è ancora troppo presto per poter avere dei dettagli.

Tuttavia, considerando come il mercato attuale sia dominato dalle vetture a ruote alte, possiamo immaginare che la nuova Fulvia manterrà solo il nome della storica progenitrice. Così come Alfa Romeo potrebbe trasformare la Giulia in un SUV o un crossover, ci aspettiamo che Lancia possa fare lo stesso con la Fulvia. Stellantis potrebbe sfruttare la piattaforma STLA Medium puntando su motorizzazioni ibride o full electric. Non resta che attendere maggiori dettagli che certamente non tarderanno ad arrivare.