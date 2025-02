Google: nuove opzioni di autenticazione per i dispositivi Android

Google continua a lavorare per migliorare la sicurezza dei suoi sistemi. A tal proposito, ha introdotto un ulteriore strato di protezione per il processo di autenticazione a due fattori (2FA). Rendendo l’accesso agli account ancora più sicuro e resistente agli attacchi informatici. La novità riguarda l’utilizzo del Google Prompt, che ora richiede una doppia conferma. Oltre al tradizionale pulsante “Sì, sono io”, gli utenti dovranno autenticarsi attraverso uno dei metodi biometrici o di sicurezza disponibili. Come il riconoscimento facciale, quella dell’impronta o l’uso di un PIN.

Google lavora alla privacy dei suoi sistemi

Tale aggiornamento punta a rafforzare la sicurezza. Il tutto senza sacrificare la praticità. Quando viene visualizzato il messaggio “Stai provando ad accedere?”, gli utenti dovranno effettuare una veloce autenticazione aggiuntiva. Durante tale fase, l’interfaccia mostrerà comunque informazioni cruciali sul tentativo di accesso. Come il dispositivo utilizzato, l’orario e una posizione geografica approssimativa. Ciò consente all’utente di verificare se l’accesso è legittimo prima di procedere.

In passato, il Google Prompt consentiva di confermare l’accesso semplicemente con un tocco sullo schermo o selezionando un codice numerico. L’implementazione di un livello di verifica biometrica rappresenta un passo importante. Tale misura si ispira a meccanismi già utilizzati da Google in altri contesti. Come nel caso del Google Wallet, che dallo scorso anno richiede l’autenticazione biometrica o con PIN prima di autorizzare transazioni finanziarie.

Il nuovo sistema è già disponibile su alcuni dispositivi Android con la versione 25.02.34 di Google Play Services. Mentre su iOS viene gestito attraverso le app ufficiali di Google, come Gmail. È importante sottolineare che tale cambiamento non elimina né sostituisce le altre opzioni di autenticazione a due fattori. Al contrario, si tratta di un’aggiunta che amplia le possibilità di protezione. Offrendo agli utenti un maggiore controllo sulla sicurezza dei propri account. Tale evoluzione evidenzia l’impegno continuo di Google nel migliorare la sicurezza digitale dei suoi utenti.