Google ha introdotto un paio di novità interessanti per chi usa i suoi servizi su smartphone, una dedicata alle foto e l’altra alla sicurezza. Da un lato, Google Foto ha finalmente aggiunto una funzione molto richiesta: la possibilità di specchiare le immagini direttamente dall’app, senza bisogno di usare altri strumenti. Dall’altro, la protezione “Verifica dell’identità” è ora attiva su tutti i dispositivi Pixel e presto arriverà anche su altri modelli.

Google introduce nuove funzioni

Chi scatta spesso selfie sa quanto possa essere fastidioso ritrovarsi con un’immagine capovolta rispetto all’anteprima di scatto. Fino a poco tempo fa, correggere questo dettaglio su Google Foto non era immediato, ma adesso basta un tocco. L’aggiornamento ha introdotto un’opzione che permette di specchiare le foto direttamente dall’editor integrato: si apre l’immagine, si va su “Modifica”, poi su “Ritaglia” e si seleziona l’icona per capovolgerla. Una volta fatto, si può salvare la nuova versione senza cancellare l’originale. Per ora, questa funzione è disponibile solo su Android e non ci sono informazioni su quando arriverà su iOS, ma è probabile che non ci vorrà troppo.

Mentre Google Foto si arricchisce di piccole ma utili funzioni, il team di sviluppo ha anche completato il rollout della protezione “Verifica dell’identità” su tutti gli smartphone Pixel. Questo sistema di sicurezza è stato pensato per evitare che qualcuno possa mettere le mani sui dati più importanti nel caso in cui il telefono venga rubato o finisca in mani sbagliate. Se ci si trova fuori dai luoghi considerati sicuri, come casa o l’ufficio, il dispositivo chiederà un’autenticazione biometrica per confermare operazioni delicate, come modificare le password, accedere al gestore delle credenziali o ripristinare il telefono.

Dopo aver raggiunto i dispositivi Pixel, questa protezione arriverà anche su altri smartphone, a partire dai prossimi Samsung Galaxy S25 e da quelli che riceveranno l’aggiornamento alla One UI 7. Per averla basta assicurarsi che il telefono sia aggiornato all’ultima versione disponibile dei Google Play Services. Insomma, Google continua a lavorare per rendere la vita digitale degli utenti sempre più comoda e sicura.