Google potenzia la sicurezza degli account: nuova verifica per il Google Prompt

L’intento di Google è rendere il suo ecosistema sempre più sicuro proprio per gli utenti. Questa volta il livello di sicurezza si è innalzato ulteriormente in quanto è stato aggiornato il sistema di verifica del Google Prompt. L’obiettivo è mettere in difficoltà tutti coloro che vogliono effettuare accessi non autorizzati, anche quando sono in possesso del dispositivo dell’utente.

Google Prompt: nuovo aggiornamento per migliorare la sicurezza

Sono state tante le modifiche introdotte da Google nel corso di questi ultimi anni, tutte volte a migliorare la sicurezza dei suoi utenti. Il nuovo aggiornamento in questione rientra proprio nella politica del colosso, il quale vuole rendere il processo di verifica ancora più sicuro.

Tutte le volte che gli utenti provavano in genere ad accedere al loro account di Google da un nuovo device, c’era la classica domanda che arrivava e che si sincera va della volontà dell’utente stesso di voler accedere da un nuovo dispositivo.

Con il nuovo aggiornamento, però, toccando “Sì, sono io” non sarà più sufficiente. Google ha introdotto un ulteriore passaggio di verifica che richiederà di confermare l’identità con uno dei metodi di sicurezza disponibili sul telefono:

Impronta digitale ;

; Riconoscimento facciale ;

; PIN o password di sblocco.

Questo significa che anche se qualcuno dovesse ottenere fisicamente l’accesso a uno smartphone e tentare di confermare un login non autorizzato, non potrebbe comunque entrare senza conoscere il PIN o senza il consenso biometrico del proprietario.

Quando arriva l’aggiornamento

Questa nuova funzionalità verrà implementata gradualmente tramite un aggiornamento ai Google Play Services su Android (versione 25.02.34) e tramite le app Google e Gmail su iOS. Potrebbero essere necessari alcuni giorni prima che diventi disponibile per tutti.

A prima vista, questo passaggio aggiuntivo potrebbe sembrare un piccolo fastidio, ma in realtà rappresenta un’ottima misura di protezione contro accessi non autorizzati. Con la crescente quantità di dati personali che gestiamo tramite i nostri account, qualsiasi precauzione in più può fare la differenza.