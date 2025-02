YouTube Premium: arriva il test sulla riproduzione in 4X

Di recente, YouTube sta testando nuove funzionalità per migliorare l’esperienza degli abbonati Premium. Tra le novità più interessanti vi è la possibilità di accelerare i video fino a 4 volte rispetto alla velocità normale. Questa opzione, attualmente in fase sperimentale, è disponibile solo su device mobili Android e iOS. Mentre la versione web non è ancora supportata. Il test sarà attivo fino al 26 febbraio. Periodo durante il quale la rinomata piattaforma video raccoglierà dati e feedback per valutarne l’utilità e l’eventuale implementazione definitiva.

YouTube: audio migliorato e nuove opzioni per iOS

L’idea di velocizzare la riproduzione potrebbe risultare utile per chi desidera scorrere rapidamente contenuti lunghi o meno rilevanti. L’efficacia di questa funzione però è ancora da verificare. Molti utenti utilizzano già le opzioni attuali per aumentare la velocità fino a 2X. Ma con il nuovo limite a 4X il consumo di contenuti potrebbe cambiare radicalmente.

Un’altra funzionalità interessante in fase di test è Jump Ahead. Ovvero un pulsante che consente di saltare direttamente alle parti più importanti di un video. Tale opzione è già disponibile in prova sulla versione web e rimarrà attiva fino al 5 febbraio. Anch’essa se riceverà riscontri positivi, potrebbe essere resa accessibile su tutte le piattaforme.

Oltre agli strumenti per accelerare la visione, YouTube sta lavorando anche su alcuni miglioramenti nella qualità audio. Per i clienti Premium è disponibile una nuova impostazione che consente di ascoltare i video-musicali con una qualità fino a 256kbps. Garantendo così un’esperienza molto più coinvolgente. Questo aggiornamento sarà attivo fino al 22 febbraio e riguarda sia Android che iOS.

Gli utenti Apple ricevono ulteriori novità esclusive. La funzione Picture-in-Picture per gli Shorts permette di continuare a guardare video brevi mentre si utilizzano altre applicazioni. Ma non è finirà qui. Poiché YouTube ha introdotto anche lo Smart Downloads. Grazie a cui è possibile scaricare automaticamente alcuni Shorts selezionati per la visione offline.

Insomma, come detto, tutte queste novità sono ancora in fase di sperimentazione. YouTube valuterà quindi se renderle permanenti in base ai dati raccolti e alle reazioni della community.