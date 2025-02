Samsung Galaxy S25: il primo aggiornamento è già disponibile

Il Samsung Galaxy S25 ha appena fatto il suo ingresso sul mercato. Ma non è trascorso tanto tempo che è già tempo del primo aggiornamento software. L’azienda sudcoreana infatti ha rilasciato un update destinato ai dispositivi venduti sia in Europa che negli Stati Uniti. La versione del firmware è S93xBXXU1AYA1 ed introduce importanti miglioramenti basati su Android 15 e sulla nuova interfaccia One UI 7.

L’aggiornamento pesa ben 24GB, un dato che non passa inosservato. Si tratta infatti di un pacchetto essenziale per rivoluzionare completamente l’esperienza d’uso. Oltre che per correggere eventuali problemi dell’ultima fase di sviluppo. Un simile rilascio era avvenuto anche, allo stesso modo, con la serie Galaxy S24. Ma in quel caso l’aggiornamento iniziale era più leggero, si parlava di circa 10GB in meno. Questa differenza suggerisce quindi che Samsung abbia lavorato intensamente per integrare nuove funzionalità. Molte delle quali legate all’intelligenza artificiale generativa.

Galaxy S25: come scaricare il nuovo software in pochi passaggi

Le patch di sicurezza, invece, restano quelle di dicembre 2024. Segno che l’attenzione è stata focalizzata più sulla stabilità del sistema che su nuove protezioni. Coloro che hanno acquistato il GalaxyS25, S25+ o S25Ultra riceveranno una notifica non appena l’aggiornamento sarà disponibile per il loro dispositivo.

L’installazione dell’update è semplice e automatica e richiede davvero pochi secondi. Quando il sistema rileva la disponibilità del firmware, invia una notifica per consentire di avviare il download. Chi desidera controllare manualmente la presenza dell’aggiornamento può farlo accedendo al menu Impostazioni. Da qui basta selezionare Aggiornamenti software e toccare l’opzione per la ricerca di nuove versioni disponibili.

Le aspettative su questo primo lancio sono già alte. Essendo un aggiornamento di peso molto importante, potrebbe essere considerato una sorta di software finale prima dell’espansione mondiale delle vendite. Resta quindi da vedere se la nuova versione sarà priva di bug o se emergeranno criticità.