Ormai si sa che qualsiasi azione venga compiuta sul web, deve essere eseguita sotto una costante attenzione.

Infatti, negli ultimi tempi il numero di truffe effettuate online è cresciuto in maniera esponenziale, riuscendo a mettere in difficoltà migliaia di utenti.

Le truffe possono arrivare da ogni direzione, anche tramite delle applicazioni considerate estremamente sicure.

Un esempio di questo tipo è rappresentato proprio da WhatsApp, una delle applicazioni più utilizzate e anche più sicure del mondo, questo perché l’app di meta utilizza delle tecniche per garantire sicurezza e privacy ai propri utenti.

Nonostante tutto ciò, le truffe tramite WhatsApp diventano sempre più numerose e soprattutto sempre più ingegnose, per riuscire a ingannare un numero sempre maggiore di persone.

Allarme per la nuova truffa di WhatsApp

Diciamo che le modalità e le tecniche con cui un criminale può riuscire a frodare una vittima ignora sono davvero molte e si stanno moltiplicando sempre di più.

Mantenere l’attenzione alta è sempre più necessario, poiché sia spesso a che fare con individui senza scrupoli che utilizzano emozioni e sentimenti per sottrarre informazioni preziose e denaro.

Ricordiamo infatti una delle truffe più famose circolate via WhatsApp, ovvero il finto messaggio proveniente da un figlio in difficoltà, che ha spinto numerosi genitori apprensivi in una trappola.

Oppure il più recente messaggio: ”Salve, posso parlarle un attimo?”, con il quale numerosi utenti hanno finito per comunicare informazioni personali a criminali.

In questi giorni, invece, circola su WhatsApp una nuova truffa che potrebbe portare alla perdita del proprio account.

Il funzionamento è estremamente semplice poiché si riceve un messaggio con un codice di verifica e successivamente un altro messaggio, questa volta su WhatsApp, proveniente da un nostro amico che richiederà che venga inviato il codice che avete appena ricevuto.

Effettuando tutte le azioni richieste dal finto amico, non si farà altro che consegnare il proprio account nelle mani di criminali.