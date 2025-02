Cosa succede con la truffa phishing di febbraio 2025: attenti al messaggio

Una truffa come quella che sta girando in questi giorni di febbraio in Italia, può diventare molto più pericolosa di quanto si crede. Stando a quanto riportato, sono moltissime le persone che potrebbero cascarci in quanto viene promessa una cifra molto alta in denaro.

La truffa a nome della finta vedova, state molto attenti: questo è il messaggio

Il messaggio che sta arrivando alle persone e che corrisponde ad una truffa, è molto lungo e potrebbe essere quello a causare confusione negli utenti. Il testo parla praticamente di una vedova che, quasi arrivata alla fine di una malattia terminale, finge di disporre di una grossa somma di denaro a scopo benefico che vuole lasciare alla vittima di turno. Ecco il testo completo:

“Buongiorno,

Nel ringraziarvi per l’attenzione che avete prestato al mio desiderio più caro, vorrei che sapeste che non ho sbagliato a inviarvi questo messaggio. Il mio ardente desiderio è sempre stato quello di incontrare una persona fisica anonima affinché possa svolgere azioni sociali attraverso una fondazione. Tuttavia capirei la tua sorpresa per il mio modo di procedere. Mi chiamo MARIE ROCHELEAU nata il 27/07/1942 di nazionalità francese ma attualmente sotto osservazione medica in un ospedale di SINGAPORE. Ho dovuto contattarvi in questo modo perché vorrei chiedervi di donare una somma di 1.500.000 euro con l’obiettivo di aiutare le persone in difficoltà, rendere felici le famiglie povere e gli orfani, aiutare i giovani imprenditori in cerca di finanziamenti per far crescere i loro settori di attività ……da chi ti circonda. La mia vita professionale è stata un vero e proprio turismo, soprattutto perché ho sempre vissuto lontano dal mio Paese. Prima in Kuwait, dove ho lavorato per due anni nel settore petrolifero. Poi sono andato negli Stati Uniti (anno 2009) dove ho fondato diverse società (immobiliare, ingegneria…). È stato in questo Paese accogliente che ho sperimentato la vera felicità, quella del matrimonio con un canadese che lavorava anche lui in questo Paese. Purtroppo non abbiamo avuto la fortuna di avere figli. Dopo cinque (05) anni di convivenza, mio marito è morto in seguito ad una lunga malattia. Così sono rimasta di nuovo sola con un maggiordomo a mia disposizione e un cane finché questo cancro non ha limitato la mia vita. Sono quasi quattro anni che combatto questa malattia e la medicina non può più fare nulla in seguito ai risultati degli esami medici per i quali secondo l’indagine del mio medico curante ho i giorni contati. Avevo bloccato questa grossa somma in una delle BANCHE per un progetto di costruzione. Sarei grato di affidarti questo denaro affinché il mio progetto di donazione possa avere successo. Vi chiedo di accettare questo, perché è un dono che viene da una donna morente e questo senza chiedere nulla in cambio. Per favore rispondimi il più rapidamente possibile al mio indirizzo email: rocheleau@marierocheleau.com

Vedova MARIE ROCHELEAU“