WhatsApp nel corso della sua evoluzione ha introdotto nella propria chat degli elementi che poi sono rimasti ben saldi nella community, stiamo parlando dell’espunte presenti in calce ad ogni messaggio inviato ho ricevuto, queste spunte sono infatti arrivate in due step e rappresentano gli indicatori di stato dei messaggi presenti nella chat, una spunta grigia indica che il messaggio è stato inviato, due spunte grigie indicano che il messaggio è stato ricevuto e due spunte blu indicano che il messaggio è stato anche visualizzato.

Queste spunte sono diventate un po’ l’emblema di WhatsApp e a quanto pare molto presto potrebbero accogliere una terza spunta aggiuntiva che andrà ad aggiungersi alle due già presenti, incrementando dunque la descrizione di stato dei messaggi inviati o ricevuti, scopriamo insieme di cosa si tratta.

Tre spunte contro gli screenshot

La terza spunta è attualmente in fase di test nello sviluppo di WhatsApp e sembra proprio che l’azienda sia intenzionata a introdurla, questa spunta apparirà su tutti i messaggi presenti nella chat che sono stati inseriti all’interno di uno screenshot, se dunque doveste acquisire lo screenshot di una vostra chat tutti i messaggi inquadrati verranno contrassegnati con una spunta aggiuntiva, questo cambiamento denota come WhatsApp con gli a spingere fortemente in favore della tutela della privacy degli utenti che utilizzano la nota applicazione, da sempre infatti gli screenshot sono un mezzo utilizzatissimo per diffondere informazioni personali senza consenso, ciò ovviamente è negativo e danneggia l’immagine della nota applicazione che adesso punterà tutto sulla trasparenza inserendo questa opzione aggiuntiva, non sappiamo bene quando arriverà, ma sembra proprio che i test procedano e che dunque la funzionalità possa presto diventare realtà.

Non rimane dunque che attendere per vedere cosa accadrà e se ‎WhatsApp deciderà seriamente di introdurre questa novità, sicuramente un eventuale arrivo sarà diluito nel tempo e non concentrato tutto in breve tempo, l’unica cosa che resta da fare è pazientare.