Una delle migliori occasioni dell’ultimo periodo coinvolge l’Apple iPad Air con Apple M2, ovvero con l’ultimo SoC disponibile per questa tipologia di prodotto, infatti è prevista una promozione che riduce la spesa da sostenere, fino a scendere ad uno dei valori più bassi mai visti prima d’ora su Amazon.

Nel momento in cui pensate di acquistare un Apple iPad, dovete tenere bene a mente varie considerazioni, in primis il taglio di memoria, questo perché non può essere aumentato con l’ausilio di una microSD, di conseguenza resterà fisso “per sempre”. La variante disponibile al prezzo che andremo ad elencarvi è da considerarsi con 128GB di ROM, ed oltretutto con connessione solo WiFi 6E. Questo è l’altro aspetto da tenere in considerazione, proprio perché non sarà possibile collegarsi ad internet con l’ausilio della connessione di una SIM, ma solo con il WiFi (comunque dual-band).

Apple iPad Air con M2: uno sconto mai visto su Amazon

E’ davvero arrivato il momento di pensare di acquistare Apple iPad Air con Apple M2, il suo prezzo finale di vendita attuale è di 649 euro circa, contro i 719 euro previsti in origine di listino. A prima vista potrebbe non apparire come uno sconto troppo interessante, ma dovete comunque considerare essere un rapporto qualità/prezzo più che conveniente, e che allo stesso tempo non sempre i device Apple vengono posti in offerta. Ordinatelo premendo qui.

La colorazione disponibile in promozione è il Grigio Siderale, è un prodotto compatibile con touch ID, in questo modo è facile sbloccarlo ed accedere a tutti i contenuti, senza necessariamente essere costretti a digitare la password sullo schermo. Il comparto fotografico viene gestito da due sensori da 12 megapixel (sia anteriore che posteriore).