WhatsApp ha deciso di fare un importante passo avanti nel migliorare l’esperienza di pianificazione degli utenti. Infatti, dopo aver reso disponibile la funzione “Evento” nelle chat di gruppo, l’app ha finalmente deciso di estenderla anche alle conversazioni singole. Grazie a questa novità, sarà possibile fissare appuntamenti e promemoria direttamente nelle conversazioni private. Senza dover utilizzare applicazioni esterne o calendari. Si tratta quindi di una funzione molto utile. In particolare per chi desidera organizzare i propri impegni in modo rapido e senza complicazioni.

Tale aggiornamento però, al momento, è disponibile solo per alcuni utenti beta. Ma rappresenta senz’altro una vera e propria rivoluzione nella gestione degli appuntamenti tramite la piattaforma.

WhatsApp: un’innovazione attesa da tempo e ora su iOS

L’introduzione dell’opzione “Evento” su WhatsApp consente alle persone di coordinare facilmente incontri, riunioni o altre attività. Alla chat potranno poi essere aggiunti ulteriori dettagli. Come la location dell’incontro fisico o il link per una videochiamata. Da qui il destinatario del messaggio avrà la possibilità di accettare o rifiutare l’invito. Così da semplificare, ancora di più, la pianificazione e garantire una gestione più ordinata e rapida degli impegni.

Lo sviluppo di questa funzione su WhatsApp arriva dopo mesi di attesa da parte della community online. La quale, già in passato, aveva tentato soluzioni alternative per sfruttare gli appuntamenti nelle chat singole. Alcuni avevano infatti creato chat di gruppo con solo due partecipanti per poter utilizzare questa funzionalità. Ma ora, con l’introduzione dell’opzione “Evento” anche nelle conversazioni private, è disponibile una soluzione pratica e definitiva. Potrete finalmente dire addio all’ ausilio di soluzioni poco eleganti.

Come già detto, al momento, la funzionalità è disponibile solo per gli utenti beta di iOS. Ma si prevede che venga estesa anche alla versione Android nelle prossime settimane. Tale aggiornamento ha lo scopo di offrire un’esperienza di pianificazione coerente su entrambe le piattaforme. Affinché tutti possano godere delle stesse possibilità su ogni dispositivo. Con la nuova opzione “Evento”, WhatsApp si conferma ancora una volta uno degli strumenti più utili per la comunicazione quotidiana, arricchendosi di funzioni pratiche che rispondono alle necessità reali degli utenti.