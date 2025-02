Una nuova promozione si staglia all’orizzonte per quanto riguarda il mondo di Amazon, arriva in questi giorni uno sconto estremamente interessante, con la possibilità di approfittare di uno dei migliori sconti attualmente in circolazione, applicato direttamente su Google Pixel 7a.

Lo smartphone è dimensionalmente allineato con gli standard a cui siamo solitamente abituati, raggiungendo un peso di 193,5 grammi, con alle spalle anche 152 x 72,9 x 9 millimetri di spessore. Il suo display è da 6,1 pollici di diagonale, con risoluzione 1080 x 2400 pixel, una densità di 431 ppi, appoggiandosi comunque su tecnologia OLED di ottima qualità generale, ed un refresh rate addirittura di 90 Hz, con protezione Gorilla Glass 3.

Amazon: lo sconto di questi giorni è assurdo

Lo sconto che Amazon ha riservato agli utenti in questi giorni è a tutti gli effetti uno dei migliori di sempre, proprio perché nessuno si sarebbe mai immaginato di arrivare a poter spendere solamente 279 euro per l’acquisto del Google Pixel 7a, con un risparmio di più di 200 euro sul valore originario di listino, pari al 45% del prezzo di 509 euro. Scopritelo subito a questo link.

A dispetto del suo prezzo estremamente ridotto, Google Pixel 7a integra al proprio interno un comparto fotografico davvero di tutto rispetto, nella parte posteriore si possono trovare due sensori: un principale da 64 megapixel ed un ultragrandangolare da 13 megapixel. L’angolo di ripresa è di 120 gradi, mentre anteriormente il sensore è da 13 megapixel, presentando oltretutto una apertura di F2.2.

La batteria, da 4385 mAh, può apparire come effettivamente ridotta per la tipologia del prodotto, quando in realtà risulta essere più che sufficiente per garantire lunghe giornate di utilizzo, ricorrendo successivamente alla ricarica rapida tramite USB-C, presente nella parte inferiore del dispositivo stesso. Ottima anche la connettività wireless.