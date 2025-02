The Fantastic 4: First Steps, il primo trailer fa impazzire i fan

I Marvel Studios hanno svelato il primo trailer del film The Fantastic 4: First Steps. La pellicola ha l’arduo compito di rilanciare il franchise e inserirlo a tutti gli effetti all’interno delle vicende del Marvel Cinematic Universe (MCU).

Il trailer è stato proiettato alla fine di una lunghissima diretta sul canale YouTube ufficiale dei Marvel Studios. La location scelta per questo evento è un luogo simbolo della corsa allo spazio americana, lo Space & Rocket Center situato a Huntsville, in Alabama.

Da questa location sono partite innumerevoli missioni spaziali della NASA durante gli anni ’50 e ’60. La scelta di questo luogo è stata fortemente voluta, considerando sia l’estetica retrofuturistica di The Fantastic 4: First Steps che le origini dei personaggi stessi.

Infatti, secondo la tradizione dei fumetti Marvel, i Fantastici 4 ottengono i loro poteri in seguito ad una missione spaziale compromessa dai raggi cosmici. In seguito a questa sovraesposizione alle radiazioni, Reed Richards, Susan “Sue” Storm, Johnny Storm e Ben Grimm diventano rispettivamente Mr. Fantastic, Donna Invisibile, Torcia Umana e la Cosa.

Ad interpretare i quattro supereroi in The Fantastic 4: First Steps troviamo Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Joseph Quinn e Ebon Moss-Bachrach. Gli attori hanno partecipato in prima persona alla diretta rispondendo a varie domande e hanno lanciato il trailer come conclusione dell’evento.

Il trailer lascia intendere che The Fantastic 4: First Steps sarà un film sulle origini del quartetto e funzionerà da gancio con le nuove vicende che caratterizzeranno il MCU. Uno dei temi principali sarà la scoperta delle nuove abilità e, soprattutto, come metterle a disposizione delle comunità per salvare New York e la Terra dalle potenziali minacce.

Il debutto nelle sale è atteso il 25 luglio negli Stati Uniti mentre è ancora da confermare la data di lancio internazionale.