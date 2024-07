Durante il Comic-Con di San Diego, il futuro del Marvel Cinematic Universe è stato completamente rivoluzionato. La notizia che ha sconvolto ed entusiasmato i fan è solo e soltaton una: Robert Downey Jr. impersonerà la versione cinematografica di Doctor Doom.

La folla presente a San Diego, dopo questo annuncio, ha iniziato ad urlare RDJ (le iniziali dell’attore) in segno di approvazione. Infatti, la notizia di questo ritorno è assolutamente importante per molteplici motivi.

Robert Downey Jr. ha interpretato Tony Stark/Iron Man e, di fatto, è stato una delle colonne portanti del Marvel Cinematic Universe. Tuttavia, la sua storyline si è conclusa con il sacrificio visto in Avengers: Endgame contro Thanos. Da allora, l’attore è stato associato più volte a nuovi progetti Marvel ma senza nessuna conferma ufficiale.

Robert Downey Jr. sarà l’interprete di Doctor Doom, il nuovo villain che sfiderà gli Avengers nei prossimi film del MCU

Considerando che per oltre 10 anni è stato il volto di uno dei più famosi e amati Vendicatori, vedere Robert Downey Jr. nei panni di Doctor Doom può inizialmente spiazzare. Dopo l’annuncio a sorpresa, possiamo ritenere emblematica la sua dichiarazione: “different mask, same task! (maschera differente ma stesso obiettivo“. L’attore ha ribadito il proprio impegno a portare in scena personaggi complicati, anche se questa volta si tratta di un villain.

Ma come potrà Robert Downey Jr. essere il volto di Iron Man e Doctor Doom nello stesso universo narrativo? La risposta al momento non è stata svelata ma possiamo immaginare come potrebbe svilupparsi il tutto. Nella timeline ufficiale del MCU ci troviamo nella Saga del Multiverso e sappiamo che esistono diverse varianti dello stesso personaggio provenienti da universi alternativi.

Partendo a questa premessa, il Doctor Doom che metterà a dura prova gli Avengers potrebbe provenire da un altro universo. In questo mondo, Tony Stark potrebbe aver sfruttato le proprie risorse e conoscenze per conquistare il mondo invece che difenderlo. Una ulteriore ipotesi prevede che Robert Downey Jr. presterà il volto a Victor Von Doom senza alcun collegamento con il personaggio precedente.

Non resta che attendere maggiori dettagli che certamente non tarderanno ad arrivare.