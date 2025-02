GTA 6: al lancio niente 60Fps nemmeno su PS5 Pro per un ex Rockstar

Non si era sentito parlare di GTA sei per diverso tempo e ovviamente eccoci qui a riportare una nuova voce di corridoio che si è fatta strada in mezzo alle tante già circolate in rete, questa volta però la voce arriva da un utente decisamente più autorevole rispetto al solito, stiamo parlando di Mike York, un ex sviluppatore di Rockstar Games che per largo tempo ha lavorato per la nota azienda, contribuendo allo sviluppo di titoli molto famosi tra i quali spicca anche God of War Ragnarok a cui ha lavorato nei tempi di militanza per PlayStation studios.

Niente 60 fps

L’esperto in questione, la cui voce sicuramente merita tutta l’attenzione del caso, espresso un parere negativo in merito alla possibilità di vedere il titolo in fase di sviluppo girare ad un frame rate stabile di 60 frame per secondo, secondo quest’ultimo infatti l’hardware presente all’interno di PlayStation 5 e Xbox Series X e Series S, non è in grado di far girare il titolo a tale fluidità, come se non bastasse York ha rincarato la dose affermando che anche l’ultima versione di PlayStation 5, la variante pro, non sarà in grado di offrire questo tipo di prestazioni dal momento che il mondo di GTA 6 è troppo complesso e articolato per girare a tale fluidità, secondo quest’ultimo l’azienda si concentrerà principalmente per fare girare il titolo a 30 frame per secondo senza mai scendere al di sotto di questa soglia.

Come se non bastasse, secondo quest’ultimo tale traguardo non verrà raggiunto nemmeno utilizzando i vari algoritmi di upscaling basati su intelligenza artificiale che Sony sta sviluppando per la propria console, diverso discorso invece viene fatto per quanto riguarda il mondo PC, secondo quest’ultimo quando il titolo arriverà, in un secondo momento, su pc, quest’ultimo girerà molto meglio e grazie all’utilizzo delle schede grafiche attualmente arrivate in commercio sarà in grado di girare ai tanto desiderati 60 frame per secondo.