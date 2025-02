Samsung, si inizia a parlare dei primi prototipi di Galaxy S26

La famiglia Galaxy S25 è stata presentata da pochissimo ma Samsung è già al lavoro sulla prossima generazione di dispositivi top di gamma. Il gigante coreano potrebbe dotare i prossimi flagship di alcune soluzioni all’avanguardia per creare dei Galaxy S26 assolutamente unici.

Una nuova indiscrezione proveniente dall’utente Kro_roe su X (precedentemente noto come Twitter) indica che Samsung abbia già realizzato alcuni prototipi di Galaxy S26. In particolare, uno di essi ha catturato l’attenzione del leaker in quanto privo di alcun tipo di notch.

La tacca che ospita la fotocamera frontale e crea, di fatto, un buco nel display è completamente assente in quanto l’azienda punta ad introdurre una Under Display Camera (UDC). Questa soluzione permette di posizionare la fotocamera frontale sotto il pannello e garantire una superficie senza interruzioni.

Samsung ha presentato i Galaxy S25 pochi giorni fa ma i leaker si stanno già concentrando sui prossimi flagship dell’azienda, i Galaxy S26

Samsung ha già sperimentato la tecnologia lanciando il Galaxy Z Fold 3 come primo device dotato di fotocamera frontale UDC. Tuttavia, i risultati non hanno impressionato a causa dei limiti tecnici della soluzione che comportavano una resa fotografica al di sotto delle aspettative.

A causa di una qualità generale non propriamente eccezionale, la UDC non è stata molto apprezzata dagli utenti ma questa situazione non ha scoraggiato l’azienda. Il gigante coreano ha continuato a sviluppare la tecnologia e a presentare delle novità qualitative ad ogni nuovo modello del proprio foldable.

Possiamo immaginare che, se Samsung intende montare una UDC sulla famiglia Galaxy S26, la tecnologia sia pronta per il mercato di massa. Purtroppo, ricordiamo che si tratta esclusivamente di supposizioni non confermate e che i prossimi flagship sono avvolti dal mistero. Non resta che attendere maggiori dettagli che certamente emergeranno nel corso dei prossimi mesi e aspettare nuove rivelazioni che potrebbero nascondere interessanti sorprese.