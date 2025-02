Aston Martin accelera verso un futuro elettrico e più sostenibile

Aston Martin sta per dare una svolta al brand, con un piano ambizioso di elettrificazione che punta a una gamma più sostenibile. Sotto la guida del nuovo CEO, Adrian Hallmark, l’iconico marchio britannico sta gradualmente introducendo motorizzazioni ibride plug-in. La prima sarà la Valhalla, una supercar di alta gamma che aprirà la strada all’innovazione. Ma non si fermeranno qui. La tecnologia ibrida PHEV, sviluppata in collaborazione con Mercedes-AMG, verrà adottata anche su altri modelli, dimostrando la capacità del brand di competere nel mercato di lusso in continua evoluzione.

Il passaggio definitivo al 100% elettrico è già nei piani, con il primo EV previsto entro il 2030. Sebbene manchi una data precisa, il percorso è tracciato. Aston Martin non si sta solo adeguando ai trend del settore, ma mira a ridefinire l’offerta del lusso sostenibile. Quali saranno le sfide di questa transizione? Con un mercato sempre più esigente, l’obiettivo sarà conciliare prestazioni e sostenibilità senza compromettere il DNA sportivo del marchio.

Innovazione, personalizzazione e il futuro del DBX

Oltre alla spinta elettrica, Aston Martin ha piani di espansione per i suoi modelli esistenti. L’introduzione di nuove varianti segue la strategia di brand affermati come Porsche, aumentando la scelta per i clienti. Anche le possibilità di personalizzazione sono in crescita: oltre 100 nuovi elementi saranno disponibili, dai sistemi audio avanzati agli scarichi in titanio. Come influirà tutto ciò sull’esperienza del cliente? L’esclusività sarà un punto di forza, garantendo una connessione unica tra auto e proprietario.

Un altro punto focale del piano di Hallmark per la Aston Martin è il DBX, il SUV di casa che, nonostante le aspettative, ha finora registrato vendite modeste. Con una maggiore attenzione alla promozione del modello, Aston Martin mira a espandere la notorietà del DBX, migliorandone le performance sul mercato. Sul fronte produttivo, il marchio ha ridimensionato gli obiettivi per il 2024, con 6000 unità previste. La sfida, però, non è la quantità, ma aumentare i margini e creare una struttura aziendale sostenibile. La crescita di Aston Martin sarà quindi misurata, puntando alla qualità e alla resilienza a lungo termine.