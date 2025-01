Il colosso sudcoreano Samsung ha da poco presentato i suoi nuovi smartphone top di gamma della serie Samsung Galaxy S25 durante il noto evento Unpacked di gennaio, ma a quanto pare l’azienda si sta già portando avanti. Nel corso dei prossimi mesi, infatti, l’azienda annuncerà in veste ufficiale sul mercato i suoi nuovi smartphone pieghevoli, ovvero i prossimi Samsung Galaxy Z Flip 7 e Samsung Galaxy Z Fold 7. In queste ultime ore, in particolare, sono emersi quelli che sembrano essere i presunti prezzi di vendita dei due nuovi foldable di Samsung.

Samsung Galaxy Z Flip 7 e Samsung Galaxy Z Fold 7, ecco quanto costeranno

Nel corso delle ultime ore sono emersi in rete quelli che potrebbero essere i prezzi di vendita dei futuri smartphone pieghevoli del noto colosso sudcoreano Samsung. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo ai prossimi Samsung Galaxy Z Flip 7 e Samsung Galaxy Z Fold 7. A rivelare queste nuove informazioni è stato un leaker del settore tramite un post sul social network X, ovvero il leaker noto con il nome di PandaFlash.

Secondo quanto rivelato dal leaker, i nuovi smartphone pieghevoli del marchio Samsung saranno distribuiti sul mercato con gli stessi prezzi di vendita dei precedenti modelli. Ricordiamo che Samsung Galaxy Z Flip 6 ha un prezzo di listino di 1279 euro nel taglio di memoria con 12 GB di RAM e 256 GB di storage interno. Samsung Galaxy Z Fold 6, invece, ha un prezzo di listino pari a 2099 euro per il taglio di memoria con 12 GB di RAM e 256 GB di storage interno.

Insomma, almeno per quanto riguarda il prezzo, non ci saranno degli aumenti, almeno secondo quanto rivelato dal leaker in questione. Bisognerà ovviamente vedere se quanto rivelato risulterà veritiero o meno. Ricordiamo che, dal punto di vista prestazionale, i nuovi smartphone pieghevoli di casa Samsung saranno alimentati da uno degli ultimi processori di casa Samsung. Si parla in rete della possibile presenza del soc Exynos 2500. Staremo a vedere se anche questa informazione sarà veritiera o meno.