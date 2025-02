Amazon ha sempre in serbo per gli utenti italiani una promozione più unica che rara, come nel caso di Samsung Galaxy S25 Ultra, il nuovissimo top di gamma dell’azienda americana, che può essere acquistato in questo periodo con un risparmio assolutamente degno di nota, addirittura 700 euro rispetto al listino originario.

A prima vista lo smartphone potrebbe non presentare troppe differenze rispetto alla precedente generazione, raggiunge 162,8 x 77,6 x 8,2 millimetri di spessore, con un peso di 218 grammi, permettendo così all’utente di mettere le mani su un display da 6,9 pollici di diagonale, che presenta risoluzione 1440 x 3120 pixel con 550 ppi, fermo restando essere un eccellente Dynamic AMOLED 2X con refresh rate fino a 120 Hz, e tecnologia LTPO che permette di oscillare il frame rate anche fino a 1Hz (mantenendo protezione Gorilla Glass Armor 2).

Ricevete i codici sconto Amazon gratis sul vostro smartphone, con il canale Telegram dedicato e tutte le migliori offerte di oggi disponibili a questo link.

Amazon da sogno con nuovi sconti su Samsung Galaxy S25 Ultra

La spesa per l’acquisto di Samsung Galaxy S25 Ultra, il nuovo top di gamma dell’azienda sudcoreana, può essere fortemente ridotta grazie ad una serie di promozioni che Amazon ha deciso di mettere a disposizione dell’utente finale. La prima cosa da sapere è che, per la variante da 12GB di RAM e 512GB di ROM, il listino sarebbe di 1619 euro, tuttavia la promo di lancio lo riduce a 1499 euro (che è lo stesso prezzo della variante da 256GB). A questo punto, coloro che pagheranno con Amex potranno ricevere ulteriori 150 euro di sconto, a cui si aggiungono altri 100 euro per i Prime Student, oltre ai 250 euro di sconto per tutti, con l’applicazione del codice UNPACK200 direttamente nella pagina di riepilogo dell’ordine. Eccovi il link per l’acquisto.

Tutto questo porta ad uno sconto potenziale di 700 euro rispetto al listino originario, uno dei prezzi più bassi e folli di sempre.