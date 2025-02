OnePlus e il viaggio per riscoprire le esploratrici dimenticate

Nel corso della storia, le imprese delle esploratrici sono state spesso oscurate. Mentre gli uomini hanno dominato il racconto dell’avventura. A tal proposito, secondo una recente ricerca promossa da OnePlus, il 77% degli italiani ritiene che le donne avventuriere siano state trascurate nei libri di storia. Basta pensare che oltre il 45% degli intervistati non riesce a nominare neanche un’esploratrice. Invece i nomi di Marco Polo, Cristoforo Colombo e persino Indiana Jones vengono citati con facilità. Questa disparità si riflette anche nell’educazione. Poiché, purtroppo, solo il 19% degli italiani ha studiato le imprese delle esploratrici a scuola.

OnePlus e la spedizione che riscrive la storia

Tra le pioniere dimenticate vi è Dorothy Pilley. Una delle prime donne alpiniste, che ha scalato il Monte Fuji, l’Himalaya e i Pirenei. Nonostante le sue imprese straordinarie, solo il 5% delle persone conosce il suo nome. Eppure almeno il 55% di chi scopre la sua storia ne resta ispirato. L’interesse per queste figure è forte, tanto che il 68% degli italiani sostiene che le avventure delle esploratrici debbano essere raccontate più spesso. Oggi, però, molte donne si sentono insicure nel compiere viaggi avventurosi, frenate da paure, limiti fisici ed economici. Per cambiare questa percezione, è necessario quindi dare maggiore visibilità a modelli femminili dell’esplorazione.

E proprio per riportare alla luce il contributo delle esploratrici che OnePlus ha lanciato Woman with Altitude. Un progetto che vede protagoniste tre avventuriere di fama internazionale. Ovvero, Elise Wortley, Edurne Pasaban e Lotta Hintsa. Il loro obiettivo è ripercorrere il viaggio di Dorothy Pilley attraverso la Corsica. Ciò attraverso l’ utilizzo di attrezzature storicamente accurate e documentando ogni momento con il nuovo OnePlus13. Tale dispositivo infatti, progettato per resistere a condizioni climatiche difficili, sarà lo strumento perfetto per immortalare questa straordinaria avventura.

Il viaggio terminerà in un documentario, girato interamente con il OnePlus 13, che verrà rilasciato il 3 marzo. Esattamente in occasione della Giornata Internazionale della Donna. Insomma, con questa iniziativa si spera che il nome di Dorothy Pilley e di moltissime altre esploratrici tornerà ad essere ricordato. Un esempio perfetto per cercare di ispirare le nuove e future generazioni a provare di spingersi sempre oltre i propri limiti.