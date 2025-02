Auto elettriche: a Milano l’hub di ricarica più potente

La crescente diffusione di auto elettriche, come conseguenza di una mobilità sempre più sostenibile, richiede che i diversi territori siano dotati delle giuste tecnologie per consentire agli utenti di poter ricaricare il proprio veicolo. Non a caso, infatti, molte volte questo aspetto rappresenta proprio il principale ostacolo per molti utenti che si trovano a dover effettuare una scelta. Comprare o non comprare un’auto elettrica?

Per fortuna, nel nostro Paese la situazione in merito alla realizzazione di infrastrutture di ricarica adeguate sta migliorando gradualmente. Una novità che non può certamente non rendere contenti arriva da Assago, alle porte di Milano. Proprio qui, infatti, nei giorni scorsi è stato inaugurato un maxi hub per la ricarica di Electrip. Scopriamo insieme nel corso di questo nuovo articolo tutti i dettagli di cui siamo a conoscenza.

Auto elettriche: le infrastrutture di ricarica migliorano

Migliorare le infrastrutture di ricarica presenti sul territorio, andando ad ottimizzare la loro presenza, è indispensabile affinché la diffusione delle auto elettriche possa avvenire in maniera capillare. La notizia che arriva da Assago rappresenta certamente un passo avanti importante per la mobilità elettrica e sostenibile.

Non a caso, il nuovo hub, collocato nel Business Park di Milanofiori Nord, è in grado di offrire 16 colonnine da 400 kW per un totale di 32 punti di ricarica. Un servizio dunque eccellente che viene messo a disposizione degli utenti 24 ore su 24.

A rendere il tutto ancora più speciale, l’energia erogata dalle colonnine. Quest’ultima, secondo quanto dichiarato dalla stessa Electrip è prodotta da fonti rinnovabili.

Dopo gli hub ultrafast di Electrip presenti ad Aosta, Rondissone e Caserta, è la volta di questo nuovo punto di ricarica per Assago. Un ulteriore passo avanti per l’Italia che fa ancora fatica a vedere una diffusione sostanziale di nuove vetture elettrificate. Per quanto riguarda il prezzo, Electrip offre due tariffe, una dedicata ai membri con costo della ricarica pari a 0,50 euro a kWh e 0,6 euro a kWh per gli utenti che non sono membri.