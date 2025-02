Quest’ultima settimana è stata senza alcun dubbio la settimana all’insegna delle nuove schede grafiche lanciate da Nvidia, il colosso della tecnologia è infatti dapprima presentato al mondo le sue schede top di gamma NVIDIA GeForce RTX 5090 e RTX 5080, Per poi immetterle sul mercato in via definitiva, nonostante le previsioni decisamente ottimistiche ancora una volta abbiamo assistito ad una carenza di scorte di chip grafici che ha portato ad una vera e propria corsa alle schede grafiche, sembra infatti che la nota azienda californiana non abbia fornito unità sufficienti ai propri partner e ai rivenditori ufficiali, provocando una gara che ha avuto come effetto finale un aumento dei prezzi davvero importante, sembra infatti che alcune schede siano vendute addirittura ad oltre 1000 € in più rispetto al prezzo consigliato dall’azienda stessa.

Ovviamente all’interno di questo contesto, i vari rivenditori hanno dovuto prendere dei provvedimenti per cercare di tutelare la clientela e anche loro stessi, ecco dunque che direttamente dal Giappone arrivano una notizia a dir poco curiosa, un rivenditore dal nome Goodwill Nagoya Osu ha adottato un sistema ad estrazione: i clienti in fila entro le 10:20 del 31 gennaio riceveranno un biglietto e solo i vincitori potranno acquistare una delle schede.

Carenza e soluzione

Il rivenditore in questione ha organizzato questa lotteria annunciandola tramite un’iconografia all’interno della quale ha inserito tutte le informazioni per partecipare all’estrazione e in caso di Vittoria per acquistare una scheda grafica, tale iniziativa è stata lanciata per proteggere i prodotti dai bagarini e dagli scalper che ovviamente avevano intenzione di acquistare le schede grafiche in vari stack per poi rivenderle a prezzi drasticamente maggiorati, spesso questi utenti non solo fanno piazza pulita dei prodotti tanto desiderati ma allo stesso tempo utilizzano bit software che riescono ad acquistare istantaneamente qualsiasi prodotto diventi disponibile lasciando gli utenti comuni a bocca asciutta.