Tra le tante novità tecnologiche presentate a Las Vegas, una in particolare ha catturato l’attenzione del mondo medico: una siringa laser che promette di eliminare l’uso degli aghi. A svilupparla è stata la startup olandese FlowBeams, e il suo potenziale è talmente rivoluzionario da averle fatto vincere il premio “CES Innovation Awards“. Se questa tecnologia dovesse affermarsi, potrebbe cambiare per sempre il modo in cui vengono somministrati i farmaci.

Iniezioni senza paura con la siringa laser

Ma come funziona esattamente? Il principio alla base è tanto sofisticato quanto semplice: invece di un ago, il dispositivo utilizza un laser che riscalda il liquido da iniettare, formando una microbolla. Questa, espandendosi, crea una pressione sufficiente a spingere il farmaco attraverso la pelle, in modo rapido, preciso e completamente indolore. Non è un’idea nata ieri, ma fino a oggi non era ancora abbastanza matura per essere usata nella pratica clinica. Adesso, invece, il livello di precisione raggiunto la rende una possibilità concreta.

Uno degli aspetti più interessanti di questa tecnologia è la possibilità di suddividere il farmaco in micro-dosi somministrate in maniera estremamente accurata. Questo non solo migliora l’efficacia del trattamento, ma rende anche l’iniezione più delicata e meno traumatica. Per molte persone, soprattutto chi soffre di belonefobia, la paura degli aghi, una soluzione del genere potrebbe fare davvero la differenza.

Pensiamo, ad esempio, ai vaccini: una siringa laser potrebbe incoraggiare più persone a sottoporsi alle vaccinazioni senza ansie o timori. E per chi deve assumere farmaci con regolarità, come i diabetici con l’insulina, eliminare l’ago potrebbe rendere il trattamento più semplice e meno stressante. Senza contare i vantaggi in termini di sicurezza: niente aghi significa meno rischi di punture accidentali per i medici e gli infermieri e meno problemi legati allo smaltimento dei rifiuti sanitari.

Se questa tecnologia manterrà le promesse, potremmo trovarci di fronte a una svolta epocale. Un’iniezione indolore, precisa e sicura potrebbe diventare la norma, semplificando la vita di milioni di persone e aprendo la strada a nuovi metodi di somministrazione dei farmaci.