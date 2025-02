Google Gemini si aggiorna: ora è accessibile dalla schermata di blocco su Android

Le grandi novità sono sempre dietro l’angolo quando si tratta di Gemini. Google questa volta ha introdotto un aggiornamento molto importante. Solo per il sistema operativo Android arriva la possibilità tanto attesa di accedere direttamente alle varie estensioni del modello di intelligenza artificiale già dalla schermata di blocco dello smartphone. In breve, si potrà interagire con Gemini già con il telefono bloccato. Da qui l’utente potrà guadagnare rapidità, intuitività e praticità, aspetti non di poco conto al giorno d’oggi.

Come funziona l’accesso diretto a Gemini

Gli utenti che in passato utilizzavano Assistant on Lockscreen o Gemini on Lockscreen troveranno questa funzione attiva automaticamente, senza bisogno di modifiche. Per chi invece non ha mai usato l’assistente dalla schermata di blocco, basterà seguire pochi passaggi:

Aprire Gemini; Toccare l’avatar in alto; Accedere a Impostazioni; Selezionare Gemini su schermata di blocco e attivare l’opzione “Usa Gemini senza sbloccare”.

Da quel momento, sarà possibile interagire con Gemini in modi diversi, tra cui:

Dire “Hey Google” per un’ esperienza senza mani ;

per un’ ; Tenere premuto il pulsante di accensione (su dispositivi Pixel) o utilizzare qualsiasi altro metodo per attivare l’assistente.

Quali azioni si possono eseguire dalla schermata di blocco

Le estensioni di Gemini su lock screen permettono di avviare richieste rapide, aspetto di fondamentale importanza soprattutto quando bisogna fare presto. Ecco alcuni esempi:

“ Sto organizzando una serata romantica, ricordami di comprare cioccolatini, fragole e rose ”;

”; “A che ora chiude il bar Starbucks più vicino e quanto tempo ci metterei ad arrivare?”.

Tuttavia, per alcune operazioni più sensibili, come l’accesso a dati personali (es. eventi salvati nel calendario), sarà comunque necessario sbloccare il telefono.

Questa funzione è stata annunciata nel fine settimana e risulta già disponibile per tutti gli utenti Android, senza bisogno di aggiornamenti manuali. Con questa novità, Gemini diventa ancora più accessibile, migliorando l’esperienza d’uso quotidiana.