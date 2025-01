Leapmotor C10: Il SUV con Range Extender che rinnova l’auto elettrica

Leapmotor, marchio cinese supportato da Stellantis, si prepara a rivoluzionare il mercato europeo con il SUV C10 REEV. Il modello punta sulla tecnologia range extender per affrontare due grandi sfide degli EV. Cerca di superare l’ansia da autonomia e da infrastruttura di ricarica ancora carente in Europa. Il sistema a range extender consente al motore a benzina di ricaricare la batteria. In questo modo mantiene il motore elettrico come unica fonte di trazione. Con una batteria da 28,4 kWh e un motore da 213 CV, il Leapmotor C10 promette prestazioni da wow. L’efficienza è poi massimizzata grazie al motore a combustione. Esso funziona infatti sempre, in ogni momento. Questo metodo potrebbe davvero rappresentare un “ponte tecnologico” tra lo standard e l’elettrico.

Strategia Leapmotor per il mercato europeo

Leapmotor ha scelto un momento complesso per il lancio in Europa, con la transizione elettrica in fase critica. Tuttavia, la collaborazione con Stellantis e il prezzo competitivo del C10 REEV (circa 37.000 euro) offrono un vantaggio strategico. Questo SUV, in vendita da marzo, si posiziona come alternativa pratica per chi cerca un EV senza i limiti dell’attuale rete di ricarica. Le attuali tariffe di importazione del 31% rappresentano una sfida, ma Leapmotor sta valutando la produzione locale negli stabilimenti Stellantis in Europa. Questo consentirebbe di ridurre i costi e migliorare i tempi di consegna. Lo stabilimento di Tychy, in Polonia, è un’opzione plausibile, ma altre fabbriche Stellantis in Italia, Francia o Germania potrebbero ospitare la produzione del C10.

Il range extender non è solo una tecnologia intermedia. Essa è una risposta concreta alle esigenze dei consumatori europei. La possibilità di produrre il C10 localmente rafforzerebbe la posizione di Leapmotor nel mercato, abbattendo costi e tempi. Leapmotor non si limita però a vendere meramente veicoli. Propone un cambio di prospettiva sulla mobilità elettrica. Sarà sufficiente per accelerare l’adozione degli EV in Europa? La strategia ambiziosa e il sostegno di Stellantis sembrano indicare che la risposta potrebbe essere positiva. Leapmotor sta dimostrando che unire innovazione e strategie locali può essere la strada giusta per il successo.