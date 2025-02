Fra circa un mese si terrà il noto evento dedicato alla tecnologia, ovvero il Mobile World Congress 2025. Durante questo evento, il produttore tech Xiaomi annuncerà in veste ufficiale alcuni prodotti, tra cui anche il nuovo top di gamma Xiaomi 15 Ultra. Di quest’ultimo ne abbiamo già sentito parlare, ma ora sono da poco emerse in rete nuove informazioni interessanti. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Xiaomi 15 Ultra, ecco nuovi dettagli sul prossimo top di casa Xiaomi

Nel corso delle ultime ore sono emersi nuovi dettagli riguardanti il prossimo smartphone top di gamma del noto produttore tech Xiaomi. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo al prossimo Xiaomi 15 Ultra. Quest’ultimo è stato dunque il protagonista di nuovi rumors e indiscrezioni e questi sono stati rivelati dal noto leaker del settore Ishan Agarwal tramite le pagine dei suoi profili social.

Secondo quanto rivelato dal leaker, il nuovo smartphone dell’azienda sarà distribuito in diversi tagli di memoria. Uno di questi comprenderà fino a ben 16 GB di memoria RAM e fino a 512 GB di storage interno. Immaginiamo che si tratterà di memorie estremamente veloci, come RAM LPDDR5X e storage UFS 4.0, anche se il leaker non ci ha dato conferme in merito a ciò. Oltre a questo, sono emerse quelle che potrebbero essere le colorazioni del nuovo device.