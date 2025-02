Occasione da non perdere disponibile su Amazon, dove gli utenti si possono trovare di fronte uno sconto molto interessante applicato direttamente su Oppo Reno12 FS, uno smartphone che appartiene alla fascia media del settore della telefonia mobile, essendo comunque in vendita ad un prezzo di listino di 399 euro.

Il terminale rientra alla perfezione negli standard che l’utente medio si ritrova di aspettare in questa fascia, è un prodotto con display da 6,67 pollici di diagonale, trattasi a tutti gli effetti di un AMOLED di alta qualità con risoluzione FullHD+, che presenta allo stesso tempo cornici molto sottili su cui poter fare affidamento. Il processore è il MediaTek 6300 5G, octa-core con frequenza di clock a 2,4GHz, che si appoggia su una memoria interna massima di 512GB (in relazione al taglio di memoria selezionato), con possibilità di espansione fino a 2TB tramite microSD, oltre a 12GB di RAM (espandibili virtualmente di altri 12GB).

Amazon da sogno: occasioni ed offerte su Oppo Reno12 FS

Lo sconto che Amazon ha deciso di attivare giusto in questi giorni sull’Oppo Reno12 FS è uno dei migliori in circolazione, permette di spendere 100 euro in meno rispetto al listino di 399 euro, così da facilitare l’acquisto da parte del consumatore medio, che si ritrova così ad approfittare dell’offerta del 25%, fino alla spesa finale di soli 299 euro. Approfittate dell’acquisto a questo link.

Il dispositivo elencato nel nostro articolo presenta ovviamente connettività 5G, con carrellino delle SIM che ospita una doppia nano-SIM, compatibilità con WiFi 5 dual-band, ed un comparto fotografico di tutto rispetto. Nella parte posteriore si possono trovare 3 sensori: un principale da 50 megapixel, con apertura F1.8, un ultragrandangolare da 8 megapixel (Sony IMX355), ed anche una macro 2 da megapixel con apertura F2.4.