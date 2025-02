Da ormai tantissimi anni su WhatsApp sono disponibili due spunte al di sotto di ogni messaggio che ci permettono di capire lo status di quest’ultimo, come ben sappiamo una singola spunta grigia indica che il messaggio è stato inviato correttamente, due spunte grigie indicano che il messaggio è arrivato sul telefono del destinatario e due spunte blu indicano che il messaggio è stato visualizzato correttamente dall’utente destinatario della chat.

Queste ultime sono misure adoperate da WhatsApp per garantire il massimo della trasparenza nella propria piattaforma, ma allo stesso tempo le misure di privacy contenute in WhatsApp consentono anche di eliminare la visualizzazione tramite spunte blu che però in caso di disattivazione vengono rimosse anche nel senso opposto, In parole povere, se gli altri non possono visualizzare quando noi abbiamo letto il messaggio anche noi, poi non potremo farlo con gli altri.

In arrivo una terza spunta

A quanto pare, però è proprio il caso di dire che non c’è due senza tre, sembra infatti che ‎WhatsApp stia testando l’inserimento di una nuova e terza spunta all’interno della propria chat istantanea, quest’ultima avrà lo scopo di tutelare la privacy e i dati degli utenti, dal momento che apparirà solo sui messaggi che hanno subito uno screenshot, attività che come ben sappiamo costituisce nell’acquisire l’immagine di ciò che viene visualizzato a schermo con tutti i dati in essa contenuti.

Al momento questa funzionalità è in fase di test solo nel canale beta, ma c’è da aspettarsi che arrivi ufficialmente anche per tutti gli utenti una volta conclusa la fase di test, sembra che WhatsApp voglia dare un forte segnale in favore della tutela della privacy e soprattutto per evitare che informazioni inerenti le persone, magari dichiarate in via confidenziale, vengano diffuse con leggerezza tramite appunto gli screenshot, pratica talmente diffusa che ormai il verbo direttamente correlato è addirittura entrato nella Treccani.