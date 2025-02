Il Suzuki Jimny rappresenta per l’azienda costruttrice un modello iconico che nel corso degli anni è riuscito a conquistare tantissimi appassionati di sfide in off-road. Dall’ipotesi dell’arrivo di questo fuoristrada in versione a 5 porte su alcuni mercati è ormai passato un po’ di tempo, tanto che si pensava che il progetto fosse svanito.

Ad attirare l’attenzione, però, adesso è proprio il debutto del Suzuki Jimny a 5 porte sul mercato automobilistico giapponese. Un debutto del tutto importante per un modello che il costruttore ha deciso di denominare Nomade. Scopriamo insieme nel corso di questo nuovo articolo tutti i dettagli di cui siamo a conoscenza.

Suzuki Jimny: debutta in Giappone la versione a 5 porte

Portare sul mercato modelli rinnovati e nuove versioni non fa altro che confermare la volontà dei costruttori di proseguire verso la strada della competitività. E’ il caso della casa automobilistica giapponese che ha finalmente portato al debutto una nuova versione del suo iconico fuoristrada.

Nello specifico, il Suzuki Jimny Nomade a cinque porte si contraddistingue grazie al migliore spazio offerto ai passeggeri. A caratterizzarlo, senza alcun dubbio, la presenza del motore benzina di 1,5 litri da 105 CV abbinabile ad un cambio manuale a 5 rapporti o ad un cambio automatico. Presente la trazione integrale.

Per quanto riguarda il look, ci troviamo davanti ad un fuoristrada ha lo stesso look della Jimny ma con una finitura Gun Metallic della griglia a cinque feritoie. La novità del modello a 5 porte riguarda la possibilità di acquisto nuove rispetto a quelle della 3 porte.

Secondo quanto diffuso, il nuovo modello farà il suo debutto nelle concessionarie giapponesi dal 3 aprile 2025 con un prezzo di circa 16.500 euro. Di un arrivo sul mercato europeo non se ne parla e dunque non vedremo questo modello sulle nostre strada. Non dimentichiamo che tale decisione è una conseguenza delle tanto discusse normative sulle emissioni.