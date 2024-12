Sappiamo tutti che gli USA sono una delle mete più ambite dove andare in vacanza, ma non solo. Tutti desiderano – almeno una volta nella vita – di andare negli Stati Uniti. La domanda sorge spontanea: una volta lì, come fare per mantenere una comunicazione con il resto del mondo? Certo, ci sono le reti Wi-Fi, ma per un piano dati? Come si può fare? Nessun problema: in questo caso le eSIM, le famose schede virtuali, risolvono un simil problema rappresentando un’alternativa conveniente e flessibile.

eSIM per un viaggio in USA: quale scegliere?

Intanto, poniamoci un’altra domanda: perché occorre scegliere una eSIM per gli USA? In prima istanza perché permettono agli utenti di avere una rete mobile “a progetto” (chiamiamola così), usa e getta, senza dover per forza avere una schedina fisica. Si può configurare facilmente via applicazione senza dover ogni volta cambiare SIM, permette di evitare i costi del roaming con il piano principale e evita l’acquisto di costose SIM locali con abbonamenti. Ovviamente vi serve uno smartphone compatibile con il supporto eSIM, iOS o Android. Vediamo insieme una serie di compagnie che si possono scegliere se si desidera avere una rete Internet negli USA.

Saily di NordVPN è anche la più conveniente. Si parte da un piano da 1,99 dollari per 1 GB per sette giorni negli USA. È una soluzione pratica per chi ha un budget limitato e per chi viaggia “on the road” e ha bisogno dell’indispensabile per comunicare. La copertura è assicurata in 180 Paesi, 7 regioni e c’è un piano globale.

L’app è semplice da utilizzare. Va benissimo per chi vuole una soluzione pratica e affidabile. Assicuratevi che il vostro device sia abilitato alla eSIM di Saily; di fatto, da questo sito potrete trovare la lista dei terminali compatibili. Addirittura, la eSIM di NordVPN offre dati in più di 180 paesi, 7 regioni (Europa, Asia, Nord America*, Medio Oriente, Nord Africa, America Latina, Africa, Isole dei Caraibi) e c’è anche un piano globale per tutti i Paesi del mondo. È un servizio ottimo pure per chi deve fare un viaggio Canada-USA.

Dispone poi di una funzione di auto-attivazione che attiva la eSIM appena si arriva a

destinazione senza doverlo fare manualmente (se ci si è dimenticati) e poi ha una feature top-up quasi unica nel mercato: con Saily, non serve scaricare una eSIM per ogni paese ma basta scaricarne una e poi ricaricare i GB anche di paesi diversi. E, come detto in calce, essendo realizzata da NordVPN (noto servizio di VPN che conosciamo molto bene) è affidabile e sicura, soprattutto nel lungo periodo.

Infine, sappiate che questa è più economica di tutti i competitor citati, soprattutto perché con il nostro coupon TECNO5 (applicabile al checkout) riceverete uno sconto extra pari al 5%.

Airalo è uno dei provider più affidabili che ci siano sul mercato. I piani partono da 5 dollari per 1 GB da utilizzare in 7 giorni; si attiva il pacchetto “USA Aloha”. Uno dei principali vantaggi riguarda i prezzi competitivi per i brevi soggiorni e la copertura estesa grazie alla partnership con AT&T e T-Mobile. Anche l’app è buona ma sappiate che non si possono fare chiamate classiche o inviare SMS.

Holafly invece è una rete famosa per i piani dati illimitati; infatti, per un piano USA si spendono 19 dollari per 5 giorni senza paura e con GB illimitati. È particolarmente indicata per chi usa molti dati, pensiamo a content creator, videomaker, usufruitori di serie TV e piattaforme di streaming ed è compatibile con i provider americani. I prezzi sono alti, tuttavia e non si possono scegliere abbonamenti per meno di 5 giorni.

Con Nomad invece, si possono avere piani personalizzabili e i prezzi partono da 6 dollari per 1 GB in 7 giorni; i vantaggi sono tanti e si hanno diversi piani e tutto si attiva via app. Non c’è la possibilità di fare chiamate o inviare SMS e si attiva tutto via app.

Con GigSky invece, noto provider online, ci sono piani per gli USA da 10 dollari per 1 GB per 15 giorni. Il rapporo qualità-prezzo è elevato ma i costi sono decisamente sostenuti. La copertura è ottima in tutte le principali città americane.

Flexiroam invece, permette una flessibilità senza eguali: si possono condividere i dati fra dispositivi e i piani per gli USA partono da 8 dollari per 1 GB con la possibilità di scegliere il multi-Paese. È una soluzione perfetta per chi visita più luoghi in un sincolo viaggio ed è particolarmente consigliata per le famiglie.Un “contro”, tuttavia, è il processo di attivazione decisamente complesso.

Insomma, per scegliere la migliore eSIM per gli USA occorre tenere conto della durata del viaggio, del budget, della copertura e del consumo dei dati. Non c’è una soluzione ideale per tutti, ma la migliore in base alle proprie esigenze. Sicuramente la eSIM Saily è un’aggiunta interessante per chi cerca convenienza e praticità. Quale sarà la vostra scelta?

