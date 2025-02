Apple: iPhone pieghevole in arrivo, in corso la scelta dei display

Il progetto di un iPhone pieghevole sembra prendere forma con maggiore concretezza. Secondo una nuova indiscrezione diffusa dall’insider yeux1122, Apple sarebbe nella fase finale della selezione del fornitore che dovrà realizzare il display flessibile per il primo dispositivo pieghevole dell’azienda.

Se ne è parlato tanto negli ultimi mesi e qualcuno credeva che non si potesse arrivare ad una conclusione ma invece il colosso sta proseguendo. Apple ha intenzione di accelerare e di lanciare sul mercato il suo foldable.

Apple va avanti con il suo iPhone pieghevole: scelte strategiche per il display

Apple, come da tradizione, non sembra voler competere con i rivali sulla mera sottigliezza dello schermo o sulla curvatura massima raggiungibile. Secondo la fonte, i criteri chiave della selezione riguardano invece alcuni aspetti molto importanti:

Durabilità nel tempo e resistenza agli agenti esterni;

e resistenza agli agenti esterni; Riduzione della visibilità della piega , per migliorare l’esperienza d’uso;

, per migliorare l’esperienza d’uso; Qualità complessiva del pannello, senza compromessi sulla fedeltà dei colori e la luminosità.

Alcuni produttori, probabilmente sudcoreani, sarebbero riusciti a soddisfare gran parte delle richieste di Apple. Il principale indiziato è Samsung Display, già leader del settore e partner storico di Cupertino, ma non si esclude che anche LG Display possa essere in corsa per la fornitura.

Tempistiche e possibili scenari per il futuro di Apple

L’insider suggerisce che Apple prenderà una decisione definitiva tra fine febbraio e inizio aprile, dando così un segnale chiaro sulla direzione del progetto. Sul periodo di lancio, però, non ci sono ancora certezze: le stime più recenti degli analisti collocano l’arrivo dell’iPhone pieghevole tra la fine del 2025 e il 2027.

Con l’espansione dei dispositivi pieghevoli nel mercato, Apple vuole assicurarsi che il suo prodotto sia affidabile e senza compromessi, piuttosto che puntare a un’uscita affrettata. Resta da vedere se l’azienda riuscirà a portare una vera rivoluzione nel settore, come avvenuto in passato con altri dispositivi.