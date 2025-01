Truffa assurda deruba gli utenti: c'entra il gioco d'azzardo

Arrivare a credere ai messaggi che arrivano dal web e ormai molto semplice, in quanto risultano molto più convincenti di un tempo. È in questo modo che una truffa riesce ad attecchire sulle difese degli utenti, che si sgretolano in poco tempo. In queste ore sta girando in rete un nuovo messaggio che avrebbe preso di mira tantissime persone, rubando addirittura i soldi a tantissimi malcapitati.

La vittima potrebbe essere chiunque in quanto i truffatori hanno escogitato alla grande questo piano. Tutto parte da un messaggio che sembra volere regalare dei tiri gratis alle slot-machine online mediante un sito indicato nel link del testo stesso. Ovviamente bisogna fare attenzione in quanto non c’è nulla di vero, siccome si tratta solo di uno specchietto per le allodole.

La truffa che agisce con un messaggio molto strano ha fregato gli utenti così

Il messaggio scritto qui sotto arriva da alcuni malviventi che stanno facendo girare il testo in giro per l’Italia. Questa volta non ci sono errori: è tutto scritto in maniera perfetta e in italiano. Basta cascare nel tranello di credere di poter vincere dei giri gratis all’interno di un casinò online ed è proprio così che va in porto la truffa. Il consiglio è ovviamente quello di non cliccare su link presenti nel testo, proprio per evitare di finire nella rete. Ecco com’è scritta la truffa:

“Ciao,

Entra nell’incantevole mondo di Golden Genie, dove i desideri diventano realtà!

Esplora un regno di oltre 1.500 slot e giochi dal vivo, dove ogni giro ti avvicina a vincite straordinarie. Il nostro radioso Golden Genie è pronto a realizzare i tuoi desideri.

Parti per il tuo viaggio magico con un Bonus del 400% più 122 Giri Gratis su ‘Wishmaster’ per un’esperienza incantevole!

Cogli l’attimo, esprimi un desiderio e lasciati ricoprire dalle vincite d’oro su Golden Genie!

Richiedi Ora“.