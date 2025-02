Con l’introduzione dei chip Apple Silicon, i MacBook si accendono da soli appena si apre il coperchio o si collega il caricabatterie. Questo cambiamento, pensato per rendere il dispositivo più immediato, ha però diviso gli utenti. A tal proposito molti hanno apprezzato la rapidità con cui il sistema operativo diventa operativo. Ma altri hanno trovato scomodo il fatto di non poter scegliere quando avviare il proprio computer.

Nei modelli precedenti con processori Intel, l’accensione era un’operazione manuale. Il Mac infatti si accendeva solo premendo il tasto di accensione. Apple ha quindi deciso di intervenire e, con macOS 15 Sequoia, ha introdotto la possibilità di disattivare l’accensione automatica. Questa opzione però non è accessibile dalle impostazioni di sistema. Ma deve essere modificata tramite il Terminale. Tale soluzione può sembrare complicata, la procedura però è davvero molto semplice. In più Apple ha fornito istruzioni precise per eseguire il tutto senza difficoltà.

Come modificare l’accensione del MacBook

Per prima cosa, è necessario verificare che il proprio MacBook utilizzi un chip Apple Silicon e abbia installato macOS Sequoia15 o una versione successiva. Una volta accertato questo requisito, bisogna aprire il Terminale. L’applicazione può essere avviata tramite Siri, premendo il tasto F12 oppure cercandola nella cartella Utility delle Applicazioni.

A questo punto, digitando un apposito comando e confermandolo con la password amministrativa, si può disattivare l’accensione automatica. Il sistema permette di scegliere tra diverse opzioni. Ad esempio si può impedire l’avvio sia all’apertura del coperchio che al collegamento dell’alimentazione. Oppure disattivare solo una delle due funzioni. Invece, se in futuro si desidera ripristinare il comportamento predefinito, basta inserire un ulteriore comando nel Terminale.

Questa nuova possibilità consente di adattare il funzionamento del MacBook alle proprie esigenze. Evitando così che il dispositivo si accenda involontariamente. Con pochi e semplici passaggi, le persone possono così riprendere il controllo sull’avvio del loro pc. Tornando a una modalità di utilizzo più tradizionale.