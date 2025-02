Ford punta in alto con la Mustang Mach-E alla Pikes Peak 2025

Dopo il trionfo con l’F-150 Lightning SuperTruck l’anno scorso, Ford torna alla riscossa alla Pikes Peak 2025. Gareggiando, l’azienda vuol confermare la sua supremazia tra i veicoli elettrici. Questa volta, però, la protagonista sarà una versione speciale della Mustang Mach-E. Perché però modificare formula? Dopotutto come si dice: “Cavallo vincente non si cambia”. La risposta sembra essere nella volontà di Ford di continuare a spingere i confini della tecnologia elettrica. L’azienda sta sperimentando nuovi assetti aerodinamici e potenziando ulteriormente il motore che a quanto pare non vede l’ora di poter testare. Il successo non è mai garantito, ovviamente, ma qui si tratta di esperienza. Gli anni nelle corse accumulati dalla casa americana, unita alla potenza dei suoi veicoli, la pone di nuovo tra i favoriti.

La forza della Ford Mustang Mach-E e l’esperienza di Dumas

La nuova Ford Mustang Mach-E che vedremo in gara potrebbe essere equipaggiata con una versione evoluta del powertrain già impiegato nell’F-150 Lightning SuperTruck. Questo, di per sé impressionante, è capace di sviluppare una potenza di oltre 1.600 cavalli. L’aerodinamica avanzata, fondamentale per le elevate velocità raggiunte lungo i tornanti della Pikes Peak, sarà nuovamente al centro del progetto. La domanda però resta e ci si chiede se il nuovo modello riuscirà o meno a superare le prestazioni del SuperTruck.

Con Romain Dumas al volante Ford, le possibilità di successo sono alte. Il pilota francese, recordman della Pikes Peak dal 2018, conosce ogni curva del celebre tracciato. La sua esperienza sarà determinante per affrontare le insidie del percorso, famoso per i suoi 156 tornanti e le variazioni altimetriche che mettono a dura prova la meccanica. Ford si prepara a una nuova sfida elettrica, puntando su potenza, tecnologia e un pilota d’élite. La Pikes Peak sarà teatro di una nuova battaglia tra innovazione e tradizione, e Ford sembra pronta a giocare le sue carte migliori. Ce la farà?