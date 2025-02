Il 27 gennaio 2025, HoMobile ha finalmente lanciato un aggiornamento davvero importante per gli utenti iOS. È stata infatti introdotta l’autenticazione a due fattori. Questa nuova funzionalità era stata annunciata a novembre 2024, con l’intenzione di implementarla già nel mese di dicembre. Ma sembra sia arrivata con qualche ritardo. L’aggiornamento dell’app ha portato alla versione 1.24.39, disponibile su Apple AppStore, e rappresenta un importante passo in avanti nella protezione degli account.

Infatti l’ introduzione di un secondo livello di sicurezza consente di proteggere in modo più efficace l’accesso alla piattaforma. Ora, al primo ingresso, i clienti dovranno configurare un secondo fattore di autenticazione, che si aggiunge alle consuete credenziali (email e password). Questo sarà rappresentato da un codice di verifica, inviato tramite SMS. Oppure dal riconoscimento biometrico, come l’impronta digitale o il riconoscimento facciale.

Novità HoMobile: i clienti Android dovranno aspettare ancora

Questa misura è stata pensata per garantire una maggiore protezione. In linea quindi con le migliori pratiche di sicurezza digitale. Gli utenti che utilizzano i dispositivi Apple possono così godere di una privacy maggiore. Evitando potenziali rischi legati all’accesso non autorizzato. In più nella sezione “ho.fficina” del sito ufficiale, sono disponibili tutte le informazioni necessarie per configurare correttamente questa funzionalità. Insieme ad una serie di dettagli utili anche per gestirla in futuro.

Nonostante l’introduzione dell’autenticazione a due fattori per iOS, quelli che utilizzano device-Android dovranno aspettare ancora un po’. Infatti l’aggiornamento dell’app su Android, non ha incluso questa novità. Al momento, quindi l’autenticazione a due fattori non è ancora disponibile e non sono stati forniti dettagli su quando arriverà.

Tale disparità tra i due sistemi operativi ha suscitato qualche disappunto da parte di coloro che sono rimasti indietro e che dovranno aspettare ulteriori aggiornamenti. Eppure non resta altro che pazientare e sperare che la situazione si equilibri nuovamente. In quanto, come risaputo, la sicurezza digitale è sempre una priorità e non deve mai essere sottovalutata.