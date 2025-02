Gli occhiali di Meta Ray-Ban stanno ottenendo un successo significativo nel mercato dei dispositivi indossabili. Secondo dati interni trapelati, Meta ha registrato vendite record per il 2024, superando le aspettative iniziali. Il report conferma che gli occhiali smart stanno guadagnando rapidamente popolarità, segnando un passo importante nel settore della realtà aumentata e dell’interazione vocale.

Un successo oltre le previsioni per Ray-Ban e Meta

Meta non ha ancora diffuso cifre ufficiali sulle vendite, ma i dati interni indicano che i gli occhiali hanno superato ampiamente gli obiettivi prefissati. L’interesse per il prodotto è aumentato grazie a funzionalità avanzate come l’integrazione con l’intelligenza artificiale, il supporto agli assistenti vocali e la possibilità di scattare foto e registrare video direttamente dagli occhiali.

Il dispositivo è stato particolarmente apprezzato dagli utenti per la leggerezza e il design discreto, che lo rendono più simile a un accessorio tradizionale rispetto ad altri smart glasses presenti sul mercato.

Tra i motivi che hanno spinto le vendite ci sono il miglioramento dell’intelligenza artificiale integrata e la maggiore compatibilità con le piattaforme Meta, tra cui Facebook e Instagram. Gli utenti possono condividere contenuti in tempo reale, semplificando la creazione di foto e video per i social media.

Anche l’assistente vocale avanzato, capace di rispondere ai comandi e fornire informazioni senza necessità di interagire con lo smartphone, ha reso gli occhiali un prodotto più versatile e pratico.

Il supporto a Spotify e WhatsApp, con comandi vocali per la gestione della musica e dei messaggi, ha ampliato l’attrattiva per un pubblico più vasto.

Il successo dei Ray-Ban Smart Glasses potrebbe spingere Meta a espandere la gamma di dispositivi indossabili, migliorando ulteriormente le funzionalità legate alla realtà aumentata. Gli analisti prevedono che l’azienda possa introdurre nuove varianti con display AR nei prossimi anni, avvicinandosi al concetto di occhiali intelligenti con realtà aumentata completa.

In definitiva, gli occhiali dI Meta e Ray-Ban hanno registrato vendite record nel corso dello scorso anno, dimostrando che il mercato degli smart glasses è in crescita.