Samsung continua a perfezionare la sua interfaccia personalizzata. Ma con One UI 7.0 non si è limitata a soli miglioramenti estetici minori. L’aggiornamento ha portato una revisione completa di diverse applicazioni di sistema. Tra cui Smart Switch, lo strumento dedicato al trasferimento dati tra dispositivi diversi. L’app è stata rinnovata per essere più intuitiva oltre che visivamente coerente con il resto dell’interfaccia.

Samsung Smart Switch: un’interfaccia più chiara e funzionale

Uno dei cambiamenti più evidenti riguarda l’icona dell’applicazione. Essa infatti ora si presenta più moderna e in linea con il linguaggio grafico di One UI 7.0. Rispetto alla versione precedente, il nuovo design presenta uno sfondo più scuro e una forma più definita per la “S” composta da due frecce, simbolo dello scambio di dati. Questa scelta non è casuale. Poiché Samsung ha voluto rendere l’icona immediatamente riconoscibile. Uniformandola al nuovo stile introdotto con l’aggiornamento.

Le modifiche però non si fermano alla semplice estetica. L’interfaccia dell’app è stata ripensata per migliorare l’usabilità, eliminando elementi che potevano generare ambiguità. Le opzioni principali, “Invia da questo telefono” e “Ricevi su questo dispositivo”, sono ora presentate con pulsanti più evidenti e definiti. Prima dell’aggiornamento, queste funzioni apparivano meno intuitive e più difficili da individuare. Insomma, chi utilizzerà Smart Switch per la prima volta troverà l’app più semplice da navigare.

Un aggiornamento strategico per i nuovi Galaxy S25

L’arrivo di questa versione rinnovata coincide con il lancio dei Galaxy S25. Ovvero i primi dispositivi ad avere One UI 7.0 preinstallata. Samsung ha deciso di aggiornare Smart Switch proprio in questo momento e nel migliore dei modi possibile. Così da poter garantire un’esperienza d’uso complessiva più coerente e immediata per chi acquista un nuovo smartphone e deve trasferire i propri dati.

Questa mossa dimostra quindi, ancora una volta, l’attenzione dell’azienda nel creare un sistema uniforme tra software e hardware.