San Valentino Tech con EXPERT: fai un REGALO che sorprenda

San Valentino si avvicina e, diciamocelo, chi non vorrebbe un regalo davvero sorprendente? Certo, i classici fiori e cioccolatini sono adorabili, ma cosa penseresti se ti dicessi che potresti regalare qualcosa di nettamente meglio? No, non stiamo parlando di cene costose o weekend in spa (anche se non sarebbe male). Questa volta, Expert ha delle offerte incredibili che potrebbero cambiare il tuo San Valentino! Vuoi migliorare la tua casa o fare felice il tuo partner con il miglior intrattenimento tech? Continua a leggere e scoprirai come.

Offerte ASSURDE da Expert per il ROTT-AMIAMO

Il Sony Entertainment Bundle PS5, che include la famosissima PS5 in versione digitale, è disponibile da Expert a soli 449,90 euro. Che ne dici di un regalo perfetto per immergersi nei migliori giochi sul mercato? E per un’esperienza audio all’altezza, ci sono le Trust Gaming GXT 498 Forta, cuffie progettate per la PS5, a un prezzo shock da Expert di 39,90 euro. Vuoi davvero far felice il gamer che c’è in te? Se la tua priorità è l’efficienza domestica, una lavatrice affidabile è d’obbligo. La Haier HW100-BP14929A-S, con una capacità di 10 kg, risolverà i tuoi problemi di bucato senza sforzo per soli 399 euro. Ti sembra poco?

L’Electrolux LNS5LE18S è perfetto per le esigenze quotidiane, al prezzo straordinario di 499 euro. E per asciugare il tutto in un lampo, l’asciugatrice Beko BMEPT481SBI ti stupirà per efficienza, sempre a 499 euro. Preferisci un bel PC per lavorare o studiare? Il pc HP 27-CR0015NL, con schermo da 27 pollici e Windows 11, sarà tuo grazie ad Expert per 729 euro. Oppure, se sogni una serata cinema a casa, perché non un bell’LG OLED48C44LA da 48 pollici in 4K? Il suo prezzo incredibile? 999 euro. Vuoi qualcosa di ancora più grande? Il Samsung TV UE85DU7170UXZT da 85 pollici ti aspetta per trasformare il tuo salotto a soli 999 euro. Cosa aspetti? Expert è qui per rendere il tuo San Valentino indimenticabile o anche solo per acquistare device nuovi. Clicca qui adesso.