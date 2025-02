Nintendo ha finalmente tolto il velo dalla sua console di prossima generazione e ovviamente tutta l’utenza in fermento del momento che non vede l’ora di poter mettere le mani su un prodotto davvero attesissimo che si è fatto attendere per largo tempo, in attesa del suo arrivo ufficiale sul mercato, però l’azienda giapponese vuole scaldare gli animi consentendo ad alcuni selezionati utenti di provare in anteprima il nuovo prodotto in questione, ecco dunque perché Nintendo ha lanciato il tour “Nintendo Switch 2 Experience” che la porterà in varie piazze importanti in giro per tutto il mondo a partire dall’inizio di aprile e fino all’inizio di giugno.

Gli utenti estratti a sorte hanno ricevuto l’invito per le varie date distribuite in tutto il mondo e sorprendentemente nonostante si tratti di un invito ufficiale e nominativo anche qui i bagarini sono riusciti a metterci lo zampino arrivando ad accaparrarsi questi biglietti personali per poi rivenderli all’asta a prezzi davvero spropositati, come abbiano fatto nessuno lo sa ma è online è apparsa l’immagine di un biglietto per la data di New York in vendita ad oltre 1000 $.

Fenomeno senza freno

Ovviamente l’idea dei bagarini è quella di sfruttare l’entusiasmo attorno all’arrivo di questo prodotto è attorno la possibilità di provarlo in anteprima in un’esperienza video ludica decisamente unica, di conseguenza tutti i biglietti stanno subendo fenomeni di bagarinaggio che ovviamente minano tutta l’esperienza che ne intendo sta cercando di offrire ai propri utenti, l’azienda è a conoscenza di tutto ciò e sta cercando di arginare il fenomeno garantendo almeno la produzione di grandi quantitativi di Nintendo Switch 2 per evitare che quanto accaduto con PlayStation 5 al lancio, si ripeta con la sua console, ricordiamo tutti, infatti, quanto nel 2020 trovare una delle console di Sony fosse difficile Sia per la carenza del prodotto sia per la presenza dei bagarini che prosciuga vano ogni scorta per poi rivendere il tutto a prezzi raddoppiati o triplicati.