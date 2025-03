Ryzen 9800X3D: il numero di CPU guaste cresce in modo preoccupante

A quanto pare i guai per quanto riguarda il mondo dell’informatica di consumo non si accennano ad arrestare, dopo il caso Nvidia ora tocca anche ad AMD, sembra infatti che il suo processore ritenuto attualmente il prodotto di punta per quanto riguarda il mondo dei videogiochi, il Ryzen 7 9800X3D, stia soffrendo di grossi problemi legati a dei guasti improvvisi privi di una spiegazione apparente ma che stanno rendendo inutilizzabili moltissimi processori appartenenti a questo modello, le segnalazioni continuano ad aumentare e la situazione si sta facendo decisamente preoccupante, basti pensare che sono 42 quelle presenti solo su Reddit.

AMD tace

Nello specifico sembra che i guasti si verifichino durante i momenti precisi ma sono tutti accomunati dal breve lasso di tempo che intercorre tra l’arrivo del processore e la sua rottura, sembra infatti che ad alcuni utenti la CPU arrivi già guasta mentre per altri quest’ultima si guasti entro poche ore, giorni, settimane dall’istallazione, in alcuni casi sembra che i chip si rompano durante l’uso e in altri semplicemente durante la fase di avvio del sistema, al momento la causa non è stata individuata e probabilmente resterà un vero mistero fino a quando l’azienda non si esporrà ufficialmente in merito alla questione, nonostante il silenzio però AMD sta accettando le richieste di sostituzione e continuerà probabilmente a farlo per quanto le sarà possibile, ricordiamo infatti che il processore in questione è difficile da reperire sul mercato a causa di scorte limitate, di conseguenza la domanda già supera abbondantemente l’offerta e aggiungere ulteriori ordini legati a sostituzioni obbligate potrebbe peggiorare la situazione.

Anche l’azienda che si occupa di produrre schede madri, AsRock ha dichiarato di essere al corrente della problematica, ma non è ancora stato chiarito se il problema è legato alla CPU o alla scheda madre, molto probabilmente la fonte del problema però è la prima dal momento che la sostituzione proprio di quest’ultima riporta in vita i sistemi sottolineando come la scheda madre e la loggia della CPU non vengano danneggiate durante il guasto, nonostante ciò però non è da escludere che la scheda madre possa danneggiare propriamente solo il chip.