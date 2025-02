Oppo Find X8 e X8 Pro hanno ottenuto il prestigioso riconoscimento Gold Battery 2025 assegnato da DxOMark, certificando le loro eccellenti prestazioni in termini di autonomia, ricarica rapida ed efficienza energetica. Per ottenere questa certificazione, uno smartphone deve superare i 150 punti nei test sulla batteria, e i due dispositivi di Oppo hanno registrato risultati straordinari: 156 punti per Find X8 e 155 punti per X8 Pro, posizionandosi rispettivamente al primo e secondo posto nel segmento Ultra Premium.

Il merito di questi risultati è dovuto principalmente alla tecnologia di batteria al silicio carbonio, che offre una capacità superiore senza compromettere lo spessore del dispositivo. Find X8 è dotato di una batteria da 5.630 mAh, mentre X8 Pro arriva a 5.910 mAh, garantendo un’autonomia fino a tre giorni con uso moderato. Inoltre, le tecnologie di ricarica SuperVOOC a 80 W e AirVOOC a 50 W consentono di ricaricare il dispositivo in tempi estremamente ridotti, migliorando l’esperienza utente.

Oppo Find X8 e X8 Pro hanno ottenuto un riconoscimento decisamente importante

I test effettuati da DxOMark hanno incluso scenari realistici, come il tragitto casa-lavoro, e situazioni standardizzate per valutare il comportamento della batteria in diversi contesti. In tutte le prove, i due smartphone Oppo hanno dimostrato un’efficienza energetica ottimale, gestendo al meglio le richieste energetiche delle attività quotidiane, dallo streaming alla navigazione. Il punteggio elevato riflette la capacità di garantire prestazioni elevate senza sacrificare l’autonomia.

Oppo Find X8 e X8 Pro si confermano quindi dispositivi ideali per chi cerca un top di gamma in grado di accompagnare qualsiasi attività senza la preoccupazione di rimanere senza batteria. La combinazione di capacità elevata e ricarica ultraveloce rappresenta il vero punto di forza di questi smartphone, rendendoli tra i migliori nel panorama mobile attuale. Un altro riconoscimento che va sicuramente a valorizzare l’ottimo lavoro svolto da Oppo nella realizzazione di smartphone di alto livello, completi ed eccezionalmente funzionali.