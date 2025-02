Nvidia ha lanciato la sua ultima serie RTX 50 da poco e la febbre per l’acquisto negli USA sembra essere alle stelle, sembra infatti che moltissimi utenti si siano accampati di fronte gli ingressi dei maggiori negozi di elettronica proprio per potersi accaparrare una scheda di ultima generazione, l’idea di per sé può sembrare alquanto grottesca ma allo stesso tempo non è insensata, l’azienda californiana ha infatti avvisato che soprattutto all’inizio le scorte saranno molto limitate dunque i rivenditori riceveranno decisamente pochi modelli da poter offrire alla clientela, ciò lascia ben intendere come possa rendersi necessario intervenire immediatamente per potersi portare a casa un modello di ultima generazione.

Male in USA e malissimo in Italia

Come intuibile questa carenza di prodotti porterà ad un aumento dei prezzi decisamente imponente, non è da escludere che chi sta facendo la fila abbia intenzione di acquistare più modelli per poi rivenderli ad un prezzo decisamente elevato in modo da garantirsi un margine di profitto senza dubbio importante, allo stesso tempo però c’è chi afferma di essere lì solamente per acquistare una scheda video al prezzo di listino senza dover pagare maggiorazioni eccessive.

La situazione dunque in America è decisamente infuocata e qui in Italia sicuramente non c’è la passiamo meglio, infatti già il cambio della valuta non ci viene incontro dal momento che a causa delle tasse, passiamo dai 1999 $ di listino a 2399 euro in Europa, come se non bastasse, ovviamente ci sarà una maggiorazione legata alla carenza di componenti e in tutta probabilità per portarsi a casa una soluzione custom serviranno anche 1000 € in più rispetto al prezzo di listino originario, tutto ciò nasce dal fatto che anche i partners di terze parti come Asus, Aoc o Gigabyte, stanno ricevendo pochi modelli da poter customizzare, come se non bastasse Nvidia li ha anche inviati con un margine di tempo davvero ristretto, lasciando dunque poco margine alle aziende per poter elaborare tutto il design custom.