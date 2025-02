Il produttore tech ZTE sembra che sia ormai pronto per presentare in veste ufficiale un nuovo prodotto con il marchio ZTE. Ci stiamo riferendo al nuovo Nubia V70 Max. Quest’ultimo sarà annunciato ormai fra pochissimi giorni, in particolare durante un evento dedicato che si terrà durante la giornata del prossimo 25 febbraio 2025. Di questo device conosciamo già numerose delle sue presunte specifiche, grazie ai teaser ufficiali e ai rumors emersi in rete.

Nubia V70 Max in arrivo il 15 febbraio 2025, ecco cosa sappiamo

Nel corso delle scorse settimane, sono infatti emersi numerosi rumors, indiscrezioni e anche teaser ufficiali che lo riguardano. Secondo quanto è emerso, dunque, sappiamo che il prossimo smartphone a marchio Nubia apparterrà alla fascia media del mercato. Le prestazioni, ad esempio, saranno affidate ad un processore di casa Unisoc. Si tratta in particolare del soc Unisoc T606 e quest'ultimo sarà supportato da diversi tagli di memoria comprendenti fino a 8 GB di RAM e fino a 128 GB di storage interno.

Nel corso delle scorse settimane, sono infatti emersi numerosi rumors, indiscrezioni e anche teaser ufficiali che lo riguardano. Secondo quanto è emerso, dunque, sappiamo che il prossimo smartphone a marchio Nubia apparterrà alla fascia media del mercato. Le prestazioni, ad esempio, saranno affidate ad un processore di casa Unisoc. Si tratta in particolare del soc Unisoc T606 e quest’ultimo sarà supportato da diversi tagli di memoria comprendenti fino a 8 GB di RAM e fino a 128 GB di storage interno.

L’autonomia poi non dovrebbe dare alcun problema, anzi. Si parla infatti in rete della possibile presenza di una batteria con una capienza di ben 6000 mah e con supporto alla ricarica rapida da 22.5W. Sulla parte frontale troveremo invece un display con tecnologia IPS LCD con un piccolo notch a goccia centrale. Il pannello avrà una diagonale pari a 6.9 pollici e sarà presente una frequenza di aggiornamento pari a 120Hz. Sul retro troverà invece posto un modulo fotografico di forma circolare. Al suo interno saranno collocati un sensore fotografico principale da 50 MP e un sensore ausiliario da 2 MP.