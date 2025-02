Grazie al nuovissimo aggiornamento, quello che porta la versione 6.0.250119 , l’app di Gmail per iPhone e iPad ha ricevuto un redesign basato su Material 3, l’evoluzione del design system di Google che da anni è impegnata ad unificare l’estetica dei suoi servizi. Naturalmente, rispetto ad Android il risultato è meno dinamico: lì big G gioca in casa e con i temi dinamici adotta delle scelte cromatiche che riprende poi nelle sue app e non solo, creando un’esperienza visiva coerente, mentre questo non è invece possibile su iOS. Sottolineata questa precisazione, vediamo nel dettaglio quali sono le novità.

Ecco ciò che sappiamo a riguardo

La barra di ricerca posizionata in alto sulla homepage ora è caratterizzata da angoli più arrotondati che le conferiscono una forma a pillola, in contrasto con il precedente rettangolo dai bordi smussati. Anche la barra inferiore, visibile per chi ha attivato l’integrazione con Google Chat o Meet, è stata oggetto di modifica: il tab corrente è evidenziato con una pillola colorata, anziché semplicemente illuminare l’icona corrispondente.

Andando nello specifico, il colore blu diventa il nuovo protagonista dell’app, ed è impiegato come accento cromatico in tutta l’interfaccia, sostituendo in gran parte il rosso. Le tonalità variano in base alla modalità chiara o scura impostata sul dispositivo, offrendo un’esperienza visiva che nel complesso risulta più coesa e piacevole rispetto al passato. La prima immagine a partire da sinistra nel trittico qui sotto raffigura la vecchia interfaccia, mentre le altre due sono rappresentative di quella nuova in modalità chiara e scura.

Un ulteriore cambiamento riguarda il pulsante “Scrivi” per avviare la composizione di nuove email: adesso assume la forma di un rettangolo arrotondato. In modalità chiara sfoggia una tonalità di azzurro tenue, che diventa invece un blu vibrante in modalità scura. Anche l’icona delle opzioni in alto a destra durante la lettura di un’email è stata rivisitata: i tre punti verticali sono stati sostituiti da tre punti orizzontali racchiusi in un cerchio, offrendo un aspetto più moderno e in linea con il resto del design. Anche in questo caso nell’immagine a sinistra trovate la vecchia UI, mentre nelle due a destra quella nuova. Insomma, delle novità specifiche e molto interessanti.