Microsoft sta portando avanti un importante processo di trasformazione. Quest’ultimo vede l’intelligenza artificiale entrare sempre più a fondo nei suoi software storici. Un esempio di tale strategia riguarda Paint. Il celebre programma di disegno si rinnova, offrendo un’innovativa integrazione con l’AI. Ciò avviene attraverso l’introduzione di un pulsante Copilot. Quest’ultimo è disponibile per ora solo per gli utenti Windows Insider che partecipano ai canali Canary e Dev.

Microsoft: aggiornamenti AI in arrivo per Paint

Si tratta di un passaggio fondamentale nella strategia dell’azienda per centralizzare e semplificare l’accesso alle funzionalità basate sull’AI. Una volta attivato, il nuovo pulsante fungerà da hub per tutte le funzionalità avanzate di Paint. Tra cui Cocreator. Image Creator e Generative Erase. Tali strumenti, che offrono capacità creative senza precedenti. Permettono di generare immagini partendo da descrizioni testuali, modificare e migliorare disegni esistenti. Ed anche eliminare parti di un’immagine con l’aiuto dell’AI.

Tale mossa si inserisce in un quadro più ampio di aggiornamenti che Microsoft sta implementando. L’integrazione di Copilot, infatti, non si limita a Paint. Si estende in modo capillare. Microsoft sta ampliando le capacità di ricerca basate sull’intelligenza artificiale in Windows 11. Grazie a ciò ora gli utenti possono cercare immagini non solo tra i file locali, ma anche nel cloud. Tale opzione permette di ottenere risultati che combinano foto salvate sul computer con quelle archiviate online. Ciò senza difficoltà o lunghi passaggi.

L’intelligenza artificiale arriva anche nella barra delle applicazioni e nella tastiera. Tali interventi, con le recenti modifiche a Paint, dimostrano l’intenzione di Microsoft di fare dell’AI un elemento centrale. Le nuove funzionalità offrono agli utenti un’esperienza d’uso molto più fluida ed integrata. Grazie all’AI è possibile ottenere opzioni avanzate per svolgere le proprie attività digitali. Opzioni che dimostrano l’impegno continuo di Microsoft per l’implementare l’intelligenza artificiale nelle proprie app e nel suo sistema operativo.