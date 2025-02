San Valentino da Unieuro: innamorati degli SCONTI sulla tecnologia

Hai già pensato a cosa regalare al tuo partner per San Valentino? Invece dei soliti cioccolatini o mazzi di fiori, perché non sorprendere chi ami con un regalo tecnologico? D’altronde, chi può resistere alla potenza di un nuovo smartphone o all’eleganza di un TV QLED? Certo, puoi dire che “l’amore non ha prezzo”, ma con le offerte Unieuro non è necessario spendere una fortuna per far felice qualcuno o anche solo te stesso! Chi ha detto che devi aspettare una festa per farti un regalo? Con prezzi così, la tentazione è irresistibile!

Offerte da occhi a cuoricino da Unieuro

Se ami la cucina, potrai stupire i tuoi ospiti con la Philips Serie 1000 Airfryer. Il prezzo da Unieuro? 69,99 euro! Come si fa a dire di no a una cena perfetta e sana? Gli sportivi non possono lasciarsi sfuggire il Apple Watch Series 10. Monitorare il tuo allenamento non è mai stato così semplice. Con la sua cassa da 46mm in alluminio, diventa il compagno ideale. Ora è al prezzo stracciato da Unieuro di 399 euro. Che aspetti? A San Valentino, fatti un regalo che migliora la tua salute! Preferisci pulire casa senza sforzi? L’Hoover HG770HU 011 ti semplifica la vita e fa tutto da solo. Ti basta accenderlo e lui fa il resto. Quanto tempo ti risparmierà? Questo favoloso device è ora con Unieuro a soli 599,90 euro.

Per gli appassionati di smartphone, il Samsung Galaxy S25 Ultra è una meraviglia tecnologica. La sua fotocamera incredibile e l’intelligenza artificiale ti permettono di fare foto perfette senza sforzo. E la cosa più bella? È tuo ad appena 1499 euro. Non è forse il momento di un upgrade? Se invece sogni serate da cinema, il Samsung Q80D TV QLED 4K è quel che ti serve. Con i suoi 50 pollici, ti perderai nei dettagli mozzafiato. Da Unieuro ti attende a soli 599 euro. Se cerchi un notebook versatile, il Lenovo IdeaPad Slim 3 è quello che fa per te. Ottimo per lavoro, studio o svago, è in super offerta a soli 548 euro. Che aspetti? Ecco dove cliccare per le promo Unieuro.